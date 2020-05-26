План переоснащения ВВС Украины для «сдерживания РФ» сочинили генералы-фантасты

Пятнадцатилетний план масштабного переоснащения Воздушных сил ВС Украины, одобренный решением их военного совета 15 мая, нереализуем и в целом является плодом творчества генералов-фантастов.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший положения украинского документа «Видения Воздушных сил 2035».

Шоб было!

В наследство от Советского Союза Украине досталась колоссальная группировка военной авиации, насчитывавшая порядка 1100 самолетов. Помимо прочего, в число этих бортов входили три сотни истребителей МиГ-29 и Су-27, две сотни фронтовых бомбардировщиков Су-24, около полусотни штурмовиков Су-25 и даже 19 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Еще к этой армаде прилагались почти девять сотен вертолетов.

Сейчас это может показаться невероятным, но в 1992 году по количественному показателю военная авиация Украины уступала лишь ВВС США, России и Китая! Причем украинский авиапарк начала 1990-х был весьма современным и вполне соответствовал уровню страны, претендующей на статус региональной державы.

Однако очень быстро выяснилось, что сохранить в строю все 2800 летательных аппаратов, числящихся на балансе ВСУ, Киев не способен ни технически, ни финансово. Впрочем, украинское командование в принципе не ставило перед собой задачи поддержания в боеспособном состоянии всего советского наследства.

Проще говоря, Повітряні сили Збройних сил України рассматривались Киевом не столько как важнейший фактор обеспечения обороноспособности страны, сколько как некий элемент госпрестижа. Мол, у всех приличных государств ВВС есть, вот и у нас они будут.

Зачем? Шоб было!

Соответственно, пока в жовто-блакитных ВВС хоть что-то и как-то летало, украинские генералы с чистой совестью докладывали «наверх», что все отлично — «Небо на замке».

— А что это, пан генерал, у вас тут сбоку от ВПП в лопухах летаки ржавеют и разваливаются?

— Це не ржавеют и разваливаются, пан президент. Це экономия и оптимизация!

В итоге, когда после Евромайдана Крым «отчалил» в сторону России, а в Донбассе вспыхнула гражданская война, в Киеве с большим удивлением обнаружили, что от былой украинской воздушной мощи остались «рожки да ножки».

Умопомрачительным профессионализмом «асы» Украины тоже почему-то не блистали. В 2014 году в среднем показатель налета в ВВС Украины, по украинским же данным, не превышал 10 (!) часов в год.

Просто для сравнения напомним, что в августе 2013 года главком ВВС РФ Виктор Бондарев пообещал, что средний годовой налет российских пилотов в 2014-м составит около 120 часов. Спустя год тот же Бондарев признал, что налетать именно 120 часов не получилось… Потому что «сейчас на 30 тысяч часов [налета] больше, чем было запланировано». То есть на деле налетали не 120, а около 150 часов…

150 и 10 — очень наглядно и красноречиво, не правда ли?

«Военно-воздушная мощь Украины показала себя плохо обученной и неспособной адаптировать и улучшать свои основные элементы в ходе внутреннего асимметричного конфликта, который продолжается в юго-восточных регионах страны», — скупо резюмировали авторы заметки Ukraine’s Asymmetrical Battlefield, опубликованной в 2015 году в британском журнале Air International.

Степень деградации украинской военной авиации наглядно демонстрируют данные еще одного британского аналитического издания, The Military Balance. Согласно им, после всех усилий по укреплению ВВС, предпринятых правительством Петра Порошенко, на конец 2018 года Повітряні Сили Збройних Сил имели в своем составе всего 80 истребителей МиГ-29 и Су-27, 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и разведчиков Су-24МР, 31 штурмовик Су-25, а также около 47 вертолетов.

При этом реально в воздух из-за неудовлетворительного состояния техники и нехватки обученного личного состава могло подняться в лучшем случае не более двух третей машин. В свою очередь, ОПК России только за 2014–2018 годы, по открытым данным, «отгрузил» заказчикам не менее 365 новых истребителей, бомбардировщиков и реактивных учебно-боевых самолетов. Это снова к вопросу о соотношении реальных военно-экономических потенциалов Москвы и Киева.

Добавим еще несколько важных нюансов. ВВС Украины практически лишились возможности использовать управляемое авиационное вооружение класса «воздух—поверхность». Имеющийся у Киева авиапарк приближается к критическим показателям износа и по современным меркам изрядно устарел. Попытки же ОПК Украины реализовать программу модернизации украинских военных самолетов по большей части провалились.

Несмотря на то, что в патриотическом угаре 2016 год был объявлен Киевом годом украинских ВВС, в 2018-м Повітряні сили по-прежнему продолжали «идти на посадку». Украинские генералы от ВВС неизменно бубнили о своей готовности «сдержать» Россию, но с каждым годом это все больше походило на откровенную буффонаду.

Останется только название

Киев бросался из крайности в крайность, пытаясь изыскать хоть какие-то способы «реанимации» своих все менее воздушных ВВС.

То украинские генералы начинали уповать на закупленные в 2018-м у Турции разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые по состоянию на конец весны 2020 года так и не совершили ни одного боевого вылета.

То Повітряні сили в 2019-м громогласно объявляли о своей готовности купить в Бразилии легкие турбовинтовые штурмовики EMB-314 Super Tucano. Но дело ограничивалось лишь пышным банкетом бразильцев в честь посетившего их страну за госсчет командующего ВВС Украины генерал-полковника Сергея Дроздова.

Итак, с обретением воздушного «чудо-оружия» у Киева дело не клеилось. Попутно украинский ОПК продолжал демонстрировать неспособность не только создавать новые военные самолеты, но и поддерживать исправность уже имеющихся.

— Но есть же какой-то выход?! — должно быть, возопил в отчаянии Дроздов.

— А вот! — немедленно ответили командувачу Повітряних сил бойкие хлопцы из Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ и хлопнули Дроздову на стол свой вариант обновления авиапарка украинских ВВС.

Основные выводы, к которым пришли в ходе исследования специалисты ЦНИИ ВВТ ВСУ, выглядели следующим образом.

Имеющийся парк военных самолетов, с учетом продления сроков их службы и ресурса, позволит украинским пилотам эксплуатировать МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 до 2025 года. Максимум — до 2030-го, но это, как говорится, уже «край». Большая часть парка, скорее всего, будет списана в ближайшие десять лет.

С учетом невозможности приобретения новых самолетов и комплектующих к ним в России, Повітряні сили оказываются в очень непростом положении. Либо ОПК Украины своими силами или в кооперации с иностранными (читай — «не российскими») предприятиями в самое ближайшее время конструирует и начинает выпускать современные аналоги МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25. Либо на территории Украины локализуется производство и сборка иностранных (читай — «не российских») современных истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Либо же, наконец, Киев приобретает современные военные самолеты за пределами Украины (и России).

Если ни один из этих вариантов не будет успешно реализован, то после 2030 года от ВВС Украины останется только название. Ну и командувач, конечно.

Исходя из, мягко говоря, не блестящего положения, в котором сейчас пребывают предприятия украинского ОПК, надеяться на первые два «либо» не приходится. Остается третий способ решения проблемы — самый простой, но и самый затратный. Речь идет о приобретении военных самолетов у США и их сателлитов. Пан командувач, у вас гроші на іноземні літаки є?

У Дроздова с грошами было явно не є, поэтому он пошел побираться в правительство. Там командувачу сказали, что ВВС должны конкретизировать свои хотелки и привести их в системный вид, а также увязать оные с новомодными стандартами НАТО. Мол, как конкретизируете, так и приходите. И да, сваяйте в PowerPoint красивую презентацию о том, как вы со своими обновками станете необузданно сдерживать ВКС России. Розумієте?

Оплодотворенный полученным распоряжением командувач боднул лбом воздух, после чего убыл в Военный совет ВВС конкретизировать и ваять.

«Видение» ценой в 320 млрд гривен

На подготовку плана переоснащения ВВС Украины новыми боевыми самолетами ушло неожиданно много времени. В первую очередь, это было вызвано затяжной борьбой в Военсовете между последователями тезиса «губа не дура» и реалистами, вкрадчиво напоминавшими, что «грошей немає». Только 15 мая 2020 года военный совет одобрил «Видение Воздушных сил 2035».

Положения этого документа оказались весьма амбициозными. Их следовало хорошенько пропиарить перед тем, как переходить к следующему акту спектакля — «продавливания» военно-воздушных хотелок в Государственную программу развития Вооруженных сил Украины.

Поэтому Дроздов и Ко быстренько слили содержание «Видения Воздушных сил 2035» информресурсу Defense Express, благодаря публикации которого у нас и появилась возможность проанализировать очередной украинский прожект возрождения национальных ВВС.

Разработчики «Видения» разбили предполагаемый процесс переоснащения ВВС Украины новыми боевыми самолетами на три этапа.

Первый (продлится до 2025 года) предполагает проведение тендера и подписание контракта на закупку некоего многоцелевого истребителя в количестве 6–12 единиц для начала опытной эксплуатации новой машины и изучения способов ее применения. До момента принятия новых самолетов на вооружение ОПК Украины должен обеспечить своевременный ремонт летательных аппаратов советского производства для недопущения снижения возможностей ВВС.

Второй (2025–2030 годы) этап подразумевает переход к плановому переоснащению тактической авиации с налаживанием регулярных поставок новой боевой авиационной техники (8–12 многоцелевых истребителей в год) с одновременным выводом из боевого состава ВВС устаревших и исчерпавших свой ресурс самолетов советского производства.

Попутно должно быть запущено переоснащение транспортной и специальной авиации (1–2 самолета ежегодно), а также развертывание новых беспилотных авиационных подразделений. Последние полностью или частично должны будут к 2030 году заменить в ВВС Украины штурмовую, бомбардировочную и разведывательную авиацию.

В ходе третьего этапа к 2035 году «пересаживание» украинских ВВС на современную матчасть должно быть полностью завершено. Повітряні сили нового образца должны иметь в своем составе не менее четырех бригад тактической авиации с многоцелевыми истребителями поколения 4++, не менее четырех бригад беспилотной разведывательно-ударной авиации, бригаду транспортной и специальной авиации, а также учебную авиационную бригаду.

Эти меры должны позволить ВВС Украины в 2035 году выйти на качественно новый уровень и «быть готовыми к эффективному применению полученного потенциала во всех определенных сценариях». Иными словами — к пресловутому «сдерживанию» России.

Разработчики «Видения Воздушных сил 2035» подчеркнули: к моменту завершения третьего этапа численность боевых частей тактической авиации в ВВС Украины должна уменьшиться, но при этом ее боевой потенциал, мол, значительно повысится.

Закономерно встает вопрос: сколько все вышеперечисленное «удовольствие» будет стоить? Сразу ответим — очень даже немало!

Например, самым дешевым западным многоцелевым истребителем поколения 4++ украинцы считают шведский JAS-39 Gripen NG. С учетом затрат на поставку самолетов, авиационного вооружения, тренажеров, а также обучения пилотов и техперсонала, средняя стоимость одной эскадрильи JAS-39 Gripen NG, по мнению специалистов ЦНИИ ВВТ ВСУ, должна находиться в пределах 1,7 млрд долларов.

На секунду, это почти в три раза превышает расходы Украины в 2019 году на все закупки и ремонт вооружения и военной техники всех видов и родов войск украинской армии. А ведь ВВС «незалежной» необходима далеко не одна эскадрилья новых истребителей…

В общем, если вы стоите, то лучше сядьте. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для полного обновления авиапарка ВВС Украины за 15 лет, оценивается на уровне 320 млрд гривен. То есть почти 12 млрд долларов!

И это, как говорится, еще «по-божески» — с учетом того, что практически все новые летательные аппараты Киеву придется закупать за рубежом. Сам-то ОПК Украины их выпускать не способен, что признают и разработчики «Видения Воздушных сил 2035».

Инновационно и «стандартонатно»?

Теперь давайте порассуждаем о том, насколько план, предложенный Дроздовым и Ко, вообще реализуем. На бумаге «Видение» выглядит очень инновационно и «стандартонатно». А на деле?

На деле украинские предприятия не справляются со своевременным ремонтом и модернизацией имеющихся в составе ВВС Украины летательных аппаратов. Если к этому нюансу добавить анализ ситуации ЦНИИ ВВТ ВСУ, то осуществление второго этапа «Видения», скорее всего, приведет к ситуации, когда новые самолеты в Повітряні сили еще в нужных количествах не поступают, а старые по причине их выхода из строя уже «оптимизированы в лопухи».

Украинские прожектеры настолько прожектеры, что планируют практически полную замену штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации на аналогичные по назначению подразделения беспилотников. До такого пока доходили только писатели-фантасты — теперь их догнали украинские фантасты-генералы.

Реализация «Видения Воздушных сил 2035» диктует необходимость практически полного перехода ВВС Украины на матчасть западного производства — с крайне болезненным и затратным переформатированием всего и вся под западные стандарты. А также с окончательным «выкидыванием на обочину» украинских авиаремонтных предприятий, так как те могут обслуживать исключительно технику советского производства.

Осуществлять сервисное обслуживание новой техники на территории Украины будет можно, а вот осуществлять ее серьезный ремонт — нет. Это приведет к резкому усилению зависимости Киева от западных контрагентов.

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, представленному 15 сентября 2019 года правительством Украины, все (еще раз подчеркнем — все) расходы Министерства обороны Украины должны были составить 102,557 млрд гривен. Таким образом, предварительная стоимость претворения в жизнь положений «Видения» (320 млрд гривен), мягко говоря, выходит за рамки текущего финансирования ВСУ.

Конечно, западные «партнеры» могут Киеву что-то подкинуть из своего авиапарка с большими скидками, а то и вовсе бесплатно. Но, как показывает история с Военно-морскими силами Украины, которые клянчили у американских коллег ракетные фрегаты, а получили надувные лодки и разоруженные б/у катера береговой охраны, украинские хотелки в части доступа к рынку западного военного хай-тека удовлетворяются далеко не всегда. А с учетом того, что имеющий все шансы переизбраться Дональд Трамп избегает глубоко влезать в украинские дела, «не всегда» скорее всего превратится в «никогда».

И еще один момент. «Видения Воздушных сил 2035» — это пока лишь декларация намерений командувача Дроздова и Военного совета ВВС. Если Дроздов в прошлом году смог реализовать декларацию по копеечной, на фоне «Видения», покупке штурмовиков EMB-314 Super Tucano исключительно в части организации фуршета, то неужели кто-то думает, что он имеет реальные шансы изыскать возможности по приобретению, например, истребителей JAS-39 Gripen NG?

Нам кажется, что нет.

«ВВС, Pilatus и мыши»

Есть мнение, что через 15 лет Повітряні сили Збройних сил України путем естественной убыли матчасти «просядут» до уровня ВВС какой-нибудь Словении с их четырьмя десятками разномастных летательных аппаратов, из которых самыми «боевыми» являются швейцарские аналоги Super Tucano — турбовинтовые Pilatus PC-9. Которые, к тому же — это не шутка! — периодически выходят из строя из-за диверсий словенских мышей, перегрызающих в самолетах электропроводку.

Сам собой напрашивается вывод, что на Украине через 15 лет вариант «ВВС из купленных JAS-39 Gripen NG плюс украинские асы» в разы менее вероятен, чем вариант «ВВС из подаренных Западом Pilatus PC-9 плюс украинские мыши».

Вот этим-то последним вариантом в 2035 году Повітряні сили Збройних сил України и придется необузданно «сдерживать» ВКС России. Если, разумеется, через 15 лет Украина еще сохранится на карте Европы в своем нынешнем состоянии.