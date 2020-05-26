В Ассоциации туроператоров России предсказали судьбу цен на авиабилеты летом

Москва, 26 мая. В июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее, заявили на официальном сайте Ассоциации туристических операторов России.

Эксперты предсказали судьбу цен на авиабилеты по России грядущим летом. На данный момент билеты на рейсы продаются на уровне себестоимости — цена максимально снижена, чтобы стимулировать спрос. Как считают специалисты, стоимость билетов на самолет в июне вырастет в связи с повышением спроса.

По их мнению, ситуация со вспышкой коронавируса и введением на ее фоне многочисленных ограничений непредсказуемая и делать точные прогнозы в настоящее время сложно. Изначально считалось, что для выхода на доходность рейсы по России должны подорожать как минимум в два раза, но в условиях низкого спроса авиаперевозчики не могут принять таких мер.

«Есть определенная планка цены, ниже которой перевозчику не имеет смысла опускаться. Эта цена привлекательна для пассажиров, но другие авиакомпании не могут ее предложить», — подчеркнула генеральный директор компании «Спектрум» Евгения Конколь.

Напомним, Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. К этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиационное сообщение, которое было остановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что Грузия стала не первой страной, которая заявила о планах открыть туристический сезон в этом году. Ранее об аналогичных планах заявляли и в Турции. В июне Анкара собирается открыть авиасообщение с 19 странами, среди них — Белоруссия, Германия, Япония, Канада и Китай. Полеты в Россию Турция собирается открыть в июле.