Кремль объяснил, от чего будут зависеть даты проведения парада Победы и голосования

Москва, 26 мая. Решение о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию РФ будут приниматься на основе сводных данных по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это решение, которое, безусловно, будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении», — заявил Песков.

В этом году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, были перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Ранее Песков сообщал, что полноценное празднование Дня Победы состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и предложил внести поправки в конституцию. Тогда же глава государства подчеркнул, что решение по всему пакету предлагаемых изменений должно приниматься населением России.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, но в конце марта Путин в ходе обращения к нации сообщил, что оно будет перенесено из-за эпидемии коронавируса. При этом президент подчеркнул, что голосование обязательно состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Ранее ЦИК возобновил подготовку к голосованию по конституции. Представители ведомства указали, что после ослабления или даже отмены карантинных мер ЦИК должен будет принимать решения о распределении ресурсов для изготовления печатных материалов и оборудования мест для голосования.