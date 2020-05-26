Политолог уверен, что использующим тезис о «русском следе» США доказательства не нужны

Москва, 26 мая. Демократы и республиканцы в США постоянно эксплуатируют проверенный тезис о «российском вмешательстве» в рамках внутриполитической борьбы, поскольку для пропаганды доказательства не нужны. Об этом заявил политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он отметил, что Соединенные Штаты вмешиваются в дела других государств настолько часто, что подобные случаи уже не поддаются подсчету.

Для этого Вашингтон использует разные методы: от ведения прямых военных операций, как в Ираке, Афганистане и Сирии, до разного рода гибридных военных кампаний. Последняя неудачная попытка свержения через ЧВК наблюдалась в Венесуэле, отметил политолог.

По мнению эксперта, с приближением президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября этого года, обвинения в адрес России будут звучать все чаще, поскольку конкурирующие стороны используют их во внутриполитической борьбе.

«День выборов приближается, оба кандидата усиливают свои информационные кампании и обвинения своего оппонента. Демократы не находят ничего лучшего, как взять на вооружение уже испытанный тезис о «российском вмешательстве». И пусть ничего не доказано, для пропаганды доказательства не нужны. Сторона Трампа отвечает тем же. <…> Оба конкурента ведут борьбу между собой, постоянно апеллируя к якобы имеющему место вмешательству России во внутренние дела США», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Шаповалов заметил, что граждане США на выборах ориентируются на внутриполитическую ситуацию, поэтому внешние обстоятельства едва ли смогут повлиять на их решение.

«Тем не менее, жупел в виде России активно используется, и это свидетельствует о том уровне русофобии, который распространен, к сожалению, в американском обществе», ­­– заключил политолог.

Ранее то, что на результатах президентских выборов в США отразятся прежде всего симпатии американских граждан, отметил и российский сенатор Сергей Цеков.

Напомним, что после президентских выборов 2016 года в Америке было проведено целое расследование, в ходе которого в Вашингтоне пытались найти так называемый «русский след». Цена поисков улик против РФ превысила 30 миллионов долларов, которые фактически оплатили американские налогоплательщики. Однако 18 апреля спецпрокурор Роберт Мюллер признал, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось, так как «вмешательство» Москвы совершенно отсутствовало.

Российская сторона отвергла все обвинения США в попытках повлиять на ход местных выборов и, более того, зафиксировала реальное вмешательство Америки в голосование на своей территории.