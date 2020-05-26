Число пациентов с коронавирусом в мире превысило 5,5 млн

Москва, 26 мая. Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 5,5 млн, об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

По данным на 26 мая, количество человек с коронавирусом составляет 5 508 904. Число летальных случаев увеличилось до 346 508. Излечились от коронавируса 2 234 510 человек.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2.

Число заболевших коронавирусом на территории РФ составляет 362 342, за последние сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса. В Роспотребнадзоре ранее назвали число тестов на коронавирус, проведенных в России. Так, за минувшие сутки эксперты провели 215 тысяч анализов. Общее число тестирований уже превысило девять миллионов.

Ранее гендиректор Научного центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что центр собирается начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сотрудники центра, занимающиеся разработкой вакцины, а также он сам, уже сделали себе прививки от коронавируса, в результате чего у них выработались антитела.