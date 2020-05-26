Постников рассказал о жестокости Успенского к родной дочери

Москва, 26 мая. Писатель Валентин Постников выступил против того, чтобы именем Эдуарда Успенского назвали литературную премию.

Постников знал Успенского со времен своего детства и сейчас общается с его дочерью Татьяной. По словам литератора, образ Успенского сильно отличается от того, каким он был в реальной жизни.

Писатель настаивает, что Успенский был жесток по отношению к своим близким. Эта черта проявлялась даже по отношению к дочери. Успенский был сторонником нестандартного воспитания.

«Он издевался над ней, голой на мороз выгонял», — рассказал Постников, его слова передает телеканал «360».

Успенский часто ругался в присутствии близких, используя матерщину, добавил писатель. Именно поэтому премию по литературе можно назвать в честь более достойных людей. Постников предложил кандидатуры автора «Незнайки на Луне» Николая Носова и Дениса Драгунского (автор «Денискиных рассказов).

Премия «Большая сказка» имени Драгунского учреждена руководством Российской государственной детской библиотекой (РГДБ). Организаторы не рассматривали личные качества писателя, но ориентировались на его творчество.

Премия призвана стимулировать развитие отечественной детской литературы. Однако новость о самой премии вызвала большой резонанс в писательском сообществе и среди родственников самого Успенского.

Писатель ушел из жизни в 2018 году в возрасте 80 лет. Читателям он запомнился как автор историй о Чебурашке и Крокодиле Гене, дяде Федоре, Матроскине и Шарике.