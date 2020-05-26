Бессараб объяснила, кого коснется повышение накопительной пенсии

Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13% с августа 2020 года. Этот перерасчет коснется всего 80 тысяч граждан страны. Насколько ощутима эта надбавка, кто ее получит, стоит ли ждать более серьезного повышения пенсионных выплат в ближайшем будущем? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Накопительные пенсии россиян повысят
Накопительные пенсии россиян вырастут на 9,13%, сообщили в Пенсионном фонде РФ. Этот коэффициент был определен, исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года — они превысили уровень инфляции в три раза.
«Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек», — говорится в сообщении ПФР.
Кроме того, выплаты повысят участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Рост составит 7,99%. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи россиян.
На повышение пенсионных выплат направят 1,87 млрд руб.: 1,53 млрд — накопительные пенсии, 343 млн — выплаты участникам программы софинансирования пенсии.
Средний размер накопительной пенсии составляет 956 руб. в месяц, размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1 705 руб. в месяц.
Бессараб: Многие граждане разочаровались
Ощутимого повышения накопительных пенсий в ближайшее время ждать не стоит, однако государство безоговорочно выполняет обязательства по повышению страховых пенсионных выплат. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Госдумы России и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб.
Накопительная часть пенсии формируется из взносов, которые добровольно производит работодатель либо сам работник, напомнила парламентарий. Рост на 9,13%, анонсированный ПФР, составит всего 87,28 руб. (если пересчитать средний размер накопительной пенсии — 956 руб. в месяц).
«Рост произошел, как и предсказывалось. То, что он небольшой, — это объективно, потому что доходы инвестиционных портфелей были не так велики с учетом всех произошедших событий: кризиса и пандемии. Поэтому нынешнее повышение оцениваю как достойный результат в текущих условиях. При этом не нужно забывать, что накопительная часть пенсии — это доплата к обычной пенсии по старости, либо это пенсионные начисления, которые могут сегодня получать граждане при наступлении возраста 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Законодатели оставили возраст получения выплат по накопительной части на прежнем уровне», — сказала Светлана Бессараб.
Сегодня в России такую пенсию получают около 80 тысяч человек. Дело в том, что система накопительной пенсии действует для россиян 1967 года рождения и младше.
«Достаточно немного россиян, которые выбрали такую форму пенсионного обеспечения. Это добровольный выбор, дополнение к нашей страховой пенсии <…> Многие граждане разочаровались, потому что были громкие скандалы: несколько пенсионных фондов показали убытки, и достаточно значительные, в том числе по 2019 году. То есть граждане не получат увеличения выплат. Ну и с учетом заморозки накопительной части, необходимости ее переформатирования, многие граждане отказались от таких накоплений», — сказала Светлана Бессараб.
По мнению парламентария, ждать более значительного повышения накопительной пенсии в ближайшее время не стоит. Однако, напомнила парламентарий, наряду с накопительными выплатами растут и страховые пенсии.
«Сейчас предстоит долгий путь выхода из кризиса. Ждать в ближайший год ощутимого повышения пенсий не стоит. Но при этом правительство будет выполнять все свои обязательства по страховым пенсиям. В среднем на тысячу они будут повышаться. Примерно получается — плюс 12 тысяч в год. Эти обязательства будут выполняться, несмотря ни на какие кризисы», — резюмировала Светлана Бессараб.
Что такое накопительная пенсия
Накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы из взносов работодателя и дохода от их инвестирования. Такая пенсия может формироваться у россиян, которые родились в 1967 году и раньше.
Формирование пенсионных накоплений у граждан может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.
Размер накопительной пенсии можно рассчитать, отталкиваясь от ожидаемого периода выплаты с 2020 года — 258 месяцев. Общую сумму пенсионных накоплений, которая указана в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, нужно разделить на 258 месяцев. В результате получится ежемесячный размер выплаты.
«Размер накопительной пенсии будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее приобретения права на указанную пенсию. Например, если обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений будет делиться уже на 216 месяцев», — говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России.