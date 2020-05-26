Бессараб объяснила, кого коснется повышение накопительной пенсии

Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13% с августа 2020 года. Этот перерасчет коснется всего 80 тысяч граждан страны. Насколько ощутима эта надбавка, кто ее получит, стоит ли ждать более серьезного повышения пенсионных выплат в ближайшем будущем? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Накопительные пенсии россиян повысят

Накопительные пенсии россиян вырастут на 9,13%, сообщили в Пенсионном фонде РФ. Этот коэффициент был определен, исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года — они превысили уровень инфляции в три раза.

«Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек», — говорится в сообщении ПФР.

Кроме того, выплаты повысят участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Рост составит 7,99%. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи россиян.

На повышение пенсионных выплат направят 1,87 млрд руб.: 1,53 млрд — накопительные пенсии, 343 млн — выплаты участникам программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 руб. в месяц, размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1 705 руб. в месяц.

Бессараб: Многие граждане разочаровались

Ощутимого повышения накопительных пенсий в ближайшее время ждать не стоит, однако государство безоговорочно выполняет обязательства по повышению страховых пенсионных выплат. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Госдумы России и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб.

Накопительная часть пенсии формируется из взносов, которые добровольно производит работодатель либо сам работник, напомнила парламентарий. Рост на 9,13%, анонсированный ПФР, составит всего 87,28 руб. (если пересчитать средний размер накопительной пенсии — 956 руб. в месяц).

«Рост произошел, как и предсказывалось. То, что он небольшой, — это объективно, потому что доходы инвестиционных портфелей были не так велики с учетом всех произошедших событий: кризиса и пандемии. Поэтому нынешнее повышение оцениваю как достойный результат в текущих условиях. При этом не нужно забывать, что накопительная часть пенсии — это доплата к обычной пенсии по старости, либо это пенсионные начисления, которые могут сегодня получать граждане при наступлении возраста 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Законодатели оставили возраст получения выплат по накопительной части на прежнем уровне», — сказала Светлана Бессараб.

Сегодня в России такую пенсию получают около 80 тысяч человек. Дело в том, что система накопительной пенсии действует для россиян 1967 года рождения и младше.

«Достаточно немного россиян, которые выбрали такую форму пенсионного обеспечения. Это добровольный выбор, дополнение к нашей страховой пенсии <…> Многие граждане разочаровались, потому что были громкие скандалы: несколько пенсионных фондов показали убытки, и достаточно значительные, в том числе по 2019 году. То есть граждане не получат увеличения выплат. Ну и с учетом заморозки накопительной части, необходимости ее переформатирования, многие граждане отказались от таких накоплений», — сказала Светлана Бессараб.

По мнению парламентария, ждать более значительного повышения накопительной пенсии в ближайшее время не стоит. Однако, напомнила парламентарий, наряду с накопительными выплатами растут и страховые пенсии.

«Сейчас предстоит долгий путь выхода из кризиса. Ждать в ближайший год ощутимого повышения пенсий не стоит. Но при этом правительство будет выполнять все свои обязательства по страховым пенсиям. В среднем на тысячу они будут повышаться. Примерно получается — плюс 12 тысяч в год. Эти обязательства будут выполняться, несмотря ни на какие кризисы», — резюмировала Светлана Бессараб.

Что такое накопительная пенсия

Накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы из взносов работодателя и дохода от их инвестирования. Такая пенсия может формироваться у россиян, которые родились в 1967 году и раньше.

Формирование пенсионных накоплений у граждан может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Размер накопительной пенсии можно рассчитать, отталкиваясь от ожидаемого периода выплаты с 2020 года — 258 месяцев. Общую сумму пенсионных накоплений, которая указана в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, нужно разделить на 258 месяцев. В результате получится ежемесячный размер выплаты.