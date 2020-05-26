Царь-танк, экраноплан и минный тральщик попали в топ самых необычных военных изобретений

Париж, 26 мая. Царь-танк, снегоболотоход ЗИЛ-2906 и летающие экранопланы попали в топ-15 самых странных образцов военной техники. Рейтинг составили эксперты издания Hot Cars.

Внимание специалистов привлекли пять советских и российских разработок. В частности, в топ попал Царь-танк (или танк Лебеденко), созданный отечественными инженерами в 1914 году. Проект лично финансировал император Николай II.

Внешне боевая машина больше напоминала гигантский трехколесный велосипед. Вид у танка был очень грозный, однако использование в условиях реальной войны оказалось невозможно. Колеса вязли в грязли, двигателям не хватало мощности, чтобы танк мог выбраться самостоятельно. Из-за своих огромных размеров он был отличной мишенью для противников. При попадании снарядов колеса Царь-танка очень легко ломались, из-за чего тут же рушилась вся конструкция.

Попал в список и опытный снегоболотоход ЗИЛ-2906. Машину использовали для поиска и вывоза «на большую землю» космонавтов и летчиков. Интересно, что использовать ЗИЛ-2906 можно было и в болоте, и в снегу, и в воде.

Авторы топа изобретений обратили внимание и на советские гигантские экранопланы. Их создали во время холодной войны с США. Они могли скользить над поверхностью воды, оставаясь невидимыми для радаров. Эти «морские монстры» могли уничтожить авианосцы противника.

Есть в рейтинге и советский газодинамический тральщик «Прогрев-Т». Советские инженеры создали его во время войны в Афганистане. Главная функция тральщика — разминирование дорог. Внешний вид «Прогрева-Т» не может не поражать воображение: на базе шасси танка Т-54 установливался реактивный двигатель от истребителя МиГ-15. На сопло двигателя крепилась насадка, пропускавшая мощные потоки раскаленных реактивных газов, которые буквально срывали слой грунта и провоцировали детонацию заложенных мин.

Еще одна любопытная советская разработка — «летающий танк». За основу его создатель Олег Антонов взял обычный легкий танк Т-60 и соединил с планером А-40. Полет танка осуществлялся на буксире за самолетом.