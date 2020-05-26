В ДНР напомнили Украине о «точке невозврата» в вопросе Донбасса

Прошло шесть лет с первого обстрела Донецка. Произошло множество событий, однако некоторые вещи остались неизменными — народ Донбасса верен сделанному в 2014 году выбору. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР, лидер фракции «Свободный Донбасс» Владимир Медведев.

Точка невозврата

26 мая исполнилось шесть лет с первого обстрела и авианалета украинской армии на Донецк. Как заметил Владимир Медведев, Украина 2020 года от Украины 2014-го отличается выросшей на порядок степенью цинизма.

«Шесть лет назад киевский режим, пришедший к власти в результате государственного переворота, применил против мирных жителей Донбасса армейскую авиацию, которая нанесла ракетно-бомбовый удар по международному аэропорту Донецка. Это стало не только трагической датой, но и точкой невозврата. Прошло шесть лет, произошло множество событий, однако некоторые вещи остались неизменными», — пояснил Владимир Медведев.

Несмотря на то, что на Украине сменился президент и к власти пришла новая команда, от Порошенко и «его подельников» их отличает на порядок выросшая степень цинизма по отношению к народу Донбасса. Зеленский и его партия не устают демонстрировать эти качества всему миру, уверен Медведев.

«Крайним проявлением лицемерия стала фраза на пресс-конференции, посвященной годовщине со дня вступления нового президента Украины в свою должность. Зеленский сказал, что ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) не ведут огонь по гражданским объектам в Донбассе и не будут первыми стрелять. За год президентства Зеленского от обстрелов со стороны ВФУ погибли 6 и были ранены 72 мирных жителя Донбасса. Смог бы новый президент Украины, глядя в глаза скорбящим родственникам и близким, повторить эти же слова? Осталось ли в нем еще хоть что-то человеческое?!» — задается вопросом политик.

По словам Медведева, прошедшие шесть лет не поколебали мужество и решимость жителей Донбасса. Они остались верны своему выбору, продолжают трудиться и сражаться в сложных условиях.

«С уверенностью могу сказать, что мы будем делать все от себя зависящее, чтобы приблизить нашу великую победу, чтобы на донбасской земле воцарились мир, стабильность и процветание», — заключил Владимир Медведев.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.