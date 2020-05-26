Кремль отметил тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва, 26 мая. Опасность распространения коронавируса сохраняется, инфекция особенно опасна для людей из группы риска. Однако статистика показывает тенденцию к снижению заболеваемости, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Опасность сохраняется, она особенно актуальна для граждан в группах риска. Эта опасность будет сохраняться какое-то время. Сколько — не знает никто. Статистка радует, она показывает тенденцию к сокращению, но цифры все равно еще высокие, инфицирование еще возможно для каждого из нас, поэтому каждый должен заботиться о себе», — заявил Песков.

Песков перенес коронавирус и уже выписался из больницы. По его словам, он постепенно вернется к делам, но в домашнем режиме. Его супруга Татьяна Навка, которая тоже заразилась COVID-19, тоже находится дома. Ее выписали из больницы раньше.

По данным на 26 мая, число заболевших на территории РФ составляет 362 342, за последние сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса. Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (2830), Московская область (817) и Санкт-Петербург (363).

В Роспотребнадзоре назвали число тестов на коронавирус, проведенных в России. Так, за минувшие сутки эксперты провели 215 тысяч анализов. Общее число тестирований уже превысило девять миллионов.