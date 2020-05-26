Студентам педвузов разрешат преподавать в школе

Москва, 26 мая. Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 26 мая во втором чтении законопроект, позволяющий студентам вузов и колледжей официально работать в школе. Об этом журналистам сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Завтра во втором чтении мы рассмотрим законопроект, который позволяет студентам педвузов заниматься преподавательской деятельностью в школах после третьего курса. Также студенты профильных вузов после второго курса смогут участвовать в преподавании дополнительных предметов, например, вести кружки или факультативы», — сказал Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы пояснил, что в сельских и расположенных в небольших городах школах существует дефицит преподавательских кадров. Поэтому, по его словам, возможность привлекать студентов положительно скажется на преподавании дисциплин в школах, а студенты смогут реализовать свое желание обучать детей профильным предметам.

Отметим, что документ был внесен в Госдуму правительством России. По мнению авторов, поправки помогут обеспечить соблюдение прав педагогических работников, а также будут способствовать привлечению в профессию молодых кадров.

Согласно действующему законодательству, учить детей в школе или детском саду могут только те, кто уже получил диплом. В результате студенты могут попасть в школу и официально работать с ребятами только в рамках практики, которая длится всего несколько недель. Вести кружки и получать за это зарплату они также сегодня не могут.