Новый стелс-бомбардировщик разрабатывают в России. События дня. ФАН-ТВ

В России выявили 8915 новых случаев COVID-19 За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заболевания COVID-19. Уже 11 дней число новых заболевших не превышает 10 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб. Среди новых пациентов у 41,1% нет симптомов болезни. Всего коронавирус выявили у 362 342 человек. Отмечается, что за весь период от COVID-19 скончались 3807 человек, а вылечились — 131 129. Накануне в оперштабе сообщили, что каждый третий заболевший COVID-19 в России уже выздоровел. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в нашей стране наблюдается четкая тенденция к снижению распространения болезни.

Вертолет Ми-8 разбился на Чукотке Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в аэропорту Чукотки. Инцидент произошел ранним утром 26 мая. Все четыре человека, которые находились на борту вертолета, погибли. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Комиссия Минобороны России займется расследованием ЧП. На месте падения были обнаружены «черные ящики». Их техническое состояние оценивается как удовлетворительное. Специалисты приступят к исследованию бортовых самописцев.

Пожар уничтожил 11 жилых домов в селе Яицкое В поселке Яицкое Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили в региональной пресс-службе МЧС. ЧП произошло на улице Каширская. Площадь пожара составила квадратный километр. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. В ликвидации возгорания участвуют 47 человек и 16 единиц техники. Пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки. На месте специалисты продолжают выяснять точную причину ЧП.