Дорохин предупредил НАТО о «достойном ответе» России в случае провокаций у границ

НАТО будет продолжать наращивать военное присутствие у российских границ, но Москва знает, как заставить альянс считаться со страной. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали депутаты Госдумы Александр Шерин и Павел Дорохин.

Как пишет газета «Коммерсант», Россия и НАТО не пришли к консенсусу по поводу военной сдержанности на время пандемии коронавируса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предложил поставить на паузу военную деятельность. Однако в альянсе ответили, что активность НАТО якобы носит оборонительный характер.

«Действия НАТО являются строго оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам», — высказала позицию альянса его официальный представитель Оана Лунджеску.

Она подчеркнула, что учения войск НАТО в Восточной Европе — ответ на российскую угрозу. По ее словам, страна наращивает военный потенциал в Балтийском регионе за счет кораблей, авиации, боевых машин и морской пехоты.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что такой ответ только подтверждает, что блок НАТО создан для того, чтобы оказывать военное и политическое давление на страны, которые не подчиняются воле США.

«Альянс создан против России и Китая. Естественно, в НАТО будут осваивать бюджет и наращивать свое военное присутствие вблизи российских границ для того, чтобы оказывать на Россию давление и держать под контролем европейские страны, которые находятся под оккупацией американских военных», — пояснил Шерин в беседе с ФАН.

Парламентарий считает, что Россия должна сделать упор на развитие экономики, чтобы иметь сильную армию, способную защитить страну от военно-политического влияния НАТО.

«Не бывает стран со слабой экономикой и сильной армией. Самое главное для любого государства, на которое оказывается давление, — отразить его и длительно обороняться. Для этого нужна мощная и сильная экономика, чтобы был запас прочности, который России необходимо усиливать», — сказал Шерин.

Наличие ядерного оружия защищает Россию от попыток агрессии со стороны альянса.

«Можно классные танки выпустить, круто одеть солдат и проводить много учений, но если у государства нет ядерного оружия, то сложно заставить с ним считаться», — добавил собеседник ФАН.

Павел Дорохин, коллега Шерина по думскому комитету, подчеркнул, что все «миротворческие предложения» России в дежурном порядке отклоняются НАТО, потому что военный блок не изменился.

«Альянс как был антироссийским и агрессивным, таким и остался. Добиваться каких-то прорывных договоренностей с ним будет трудно, пока в нем что-то не поменяется. Однако это не произойдет никогда, — отметил Дорохин. – Поэтому мы проводим политику необходимой обороны, но ни на кого нападать не собираемся. Наши силы сдерживания – сухопутные войска, авиация и флот – постоянно находятся в необходимой готовности в интересах наших граждан. За счет перевооружения армии и флота в 2010-х годах Россия достигла определенной стабильности. Мы имеем все возможное, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств нанести достойный ответ, поскольку в оперативном подчинении Минобороны находятся все виды и рода войск».

Ранее в Баренцевом море прошли учения НАТО, которые обернулись неожиданными последствиями для западных военных. Во время похода американские эсминцы покрылись толстым слоем льда, что привело к отказу бортового оборудования и вооружения. При этом у ВМФ России не возникало подобных проблем. По словам экспертов, прошедшие учения наглядно продемонстрировали неспособность ВМС США и НАТО конкурировать с Россией в условиях арктического климата.