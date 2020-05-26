Ученые из США рассказали, какие отношения самые крепкие

Вашингтон, 26 мая. Американские ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке объяснили феномен притяжения противоположностей и пришли к выводу, что такие союзы очень крепкие.

Специалисты говорят, что идеальные романтические отношения легко строить с человеком, который отличается от вас. С ним интересно узнавать что-то новое.

Они привлекли к исследованию около двух сотен пар. За время исследования только пятая часть добровольцев решили выйти из отношений, пишет издание Planet Today.

Среди распавшихся были союзы между людьми, которых связывали общие увлечения и общие взгляды на жизнь. Следовательно, люди из одной среды часто не могут построить крепкие отношения, добавили эксперты.

Американские психологи уверены, что особенности характера одного партнера должны компенсироваться характером второго. Такое взаимное «проникновение» делает супругов половинками одного целого.

Разумеется, исключения из правила «огонь+вода» тоже есть. Некоторым молодым людям интересно быть с непохожей на них девушкой, но для стабильных отношений они выбирают партнершу со схожими взглядами.

Ученые добавляют, что стабильность пары зависит от готовности партнеров идти на уступки и компромиссы, взаимное уважение и понимание.