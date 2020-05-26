Песков заявил, что сделка ОПЕК+ позволила избежать обвала на нефтяном рынке

Москва, 26 мая. Сделка ОПЕК+ позволила избежать обвального сценария на мировом нефтяном рынке, поэтому ее можно считать успешной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы предостерегали от поспешных и эмоциональных выводов. Эта сделка рассчитана на перспективу. В любом случае, во многом благодаря этой сделке удается избежать негативного и обвального сценария на рынке. Считаем [сделку] безусловно успешной», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает сделку ОПЕК+.