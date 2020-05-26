Кремль отреагировал на готовность ЛНР отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе

Москва, 26 мая. Россия обеспокоена продолжающимися обстрелами территорий республик Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины, такие атаки угрожают мирному населению. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о готовности отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона не прекратит обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры.

«Мы видели, что эти обстрелы имеют тенденцию к интенсификации. Ситуация угрожает жизни жителей народных республик, это не может не вызывать общую обеспокоенность. Поэтому, конечно, понятна такая жесткая реакция со стороны руководства республик», — сказал Песков.

Кремль считает недопустимым невыполнение сторонами конфликта взятых на себя обязательств, добавил он.