Песков рассказал, как изменится жизнь после пандемии коронавируса

Москва, 26 мая. Пандемия коронавируса повлияла на повседневную жизнь, однако рано или поздно эпидемия закончится, и все вернется в нормальное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Все это пока на уровне гадания, не более того. Конечно, пандемия влияет на повседневную жизнь, на условия работы, на доходы, на общий уровень комфорта. Но все мы знаем, что пандемия проходит. Человечество не в первый раз сталкивается с эпидемиями. Были эпидемии более чудовищные, но жизнь возвращалась в нормальное русло. Какие-то изменения неизбежны, но важно помнить, что все трудности приходящи и уходящи», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как пандемия изменит жизнь.

Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрировали 8915 новых случаев коронавируса. За весь период наблюдений в нашей стране выявили 362 342 случая, передает НСН. При этом 131 129 пациентов с коронавирусом уже полностью выздоровели.

Ранее заведующий отделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын назвал главное отличие коронавируса от свиного гриппа. Эксперт сообщил, что у коронавирусной инфекции инкубационный период длится от шести дней до двух недель, а у свиного гриппа — от двух до четырех дней. Кроме того, носитель коронавируса способен заразить намного больше людей.