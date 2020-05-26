Асад сдержал пандемию: в Сирии отменили комендантский час

Со вторника в Сирии возобновляется транспортное сообщение с провинциями в полном объеме, а также устанавливается новый график работы для сферы торговли и обслуживания — с 08.00 до 19.00. При этом Башар Асад не исключает возможность повторного введения ограничений, если эпидемиологическая ситуация в стране по коронавирусу ухудшится. В постановлении отмечается, что принимаемые меры для сдерживания инфекции должны и обезопасить граждан страны от болезни, и не навредить экономической жизни республики.

Отмена карантина в САР

Правительство Сирии приняло решение об отмене с 26 мая комендантского часа, который действовал с 19.30 до 06.00 и был введен в связи с распространением пандемии COVID-19.

По данным министерства здравоохранения Сирии, общее число инфицированных коронавирусом в стране выросло до 106 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются 1114 граждан, возвратившихся спецрейсами на родину за последние две недели. Среди них 23-24 мая было выявлено 27 заболевших. Всего в стране выздоровели свыше 40 сирийцев, четверо скончались.

Напомним, что правительство Сирии из-за пандемии коронавируса ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработал общественный транспорт.

Подавление пандемии COVID-19

Экспертное мнение по поводу предотвращения пандемии COVID-19 на территории Сирии Федеральному агентству новостей дал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Военный эксперт считает, что выход из карантина в эти сроки отражает умение ощутить всю серьезность всемирной проблемы со стороны Башара Асада.

«Сегодня весь мир решает вопрос с подавлением пандемии и порядком выхода из карантина. Нужно учитывать тот факт, что быстрота и оперативность выхода из карантина считается неким мастерством. Спало напряжение медицинского характера, но экономика сегодня во всем мире находится в весьма критическом состоянии. Оптимальное решение со стороны Башара Асада о смягчении требований выхода из карантина и активное участие в развитии экономики — это мудрость руководителя страны», — считает Андрей Кошкин.

САР на последнем этапе борьбы

В заключении эксперт сообщил, что все меры по предотвращению коронавирусной инфекции были предприняты и в соответствии с этим на территории САР практически нет заражений.