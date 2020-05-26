Путин обсудит с Шойгу работу Минобороны РФ в условиях пандемии

Москва, 26 мая. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ближайшее время в режиме видеосвязи он переговорит с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что президент обсудит с главой оборонного ведомства работу сотрудников Минобороны в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также эффективную, оперативную и успешную работу ведомства по строительству медицинских центров.

Кроме того, в течение дня у главы государства ожидаются совещание по весенним паводкам и конференция с губернатором Брянской области Александром Богомазом.