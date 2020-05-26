ЛНА отчиталась об аресте нескольких лидеров ИГ*, сражающихся на стороне ПНС

Триполи, 26 мая. Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа, бригадный генерал Халид Махджуб доложил об успехах сил фельдмаршала Халифы Хафтара в интервью каналу Sky News Arabia.

«Развитие потенциала ВВС ЛНА привело в последние дни к положительному результату», — отметил Махджуб.

Он напомнил, что Ливийская национальная армия продолжает антитеррористическую кампанию, в ходе которой нанесла несколько точечных ударов по позициям боевиков и наемников нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) в окрестностях Триполи и Гарьяна. За последнее время бойцам удалось идентифицировать и арестовать многих лидеров ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и сбить 94 беспилотника.

Однако Турция по-прежнему выступает на стороне триполитанских властей, что приводит к эскалации обстановки в североафриканском государстве.

«Турция продолжает осуществлять переброску наемников в Ливию в поддержку сил Правительства национального согласия», — подчеркнул Махджуб.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало серию материалов с интервью сирийских боевиков, которых завербовали турецкие военнослужащие. Через Стамбул их отправили на гражданских самолетах в Триполи и Мисурату воевать на стороне террористов ПНС. Сирийцы рассказали, что Анкара заманила их в Ливию обманом, предложив большие гонорары и турецкое гражданство. Однако, по прибытии на территорию североафриканского государства все оказалось иначе: сирийским боевикам пришлось воевать плечом к плечу с выходцами ИГ, «Аль-Каиды»1 и «Братьев мусульман» (террористические организации, запрещены в РФ).

Выплат они так и не получили, многие по собственной воле сдались в плен Ливийской национальной армии. Силы Хафтара обнародовали в Сети несколько документальных фильмов, в которых сирийские наемники предостерегли своих братьев от обмана турецких военнослужащих и рассказали об истинном положении дел в африканской стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.