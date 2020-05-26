Москва, 26 мая. Блогер Лена Миро раскритиковала организаторов шоу «Танцы со звездами» за халатное отношение к здоровью знаменитостей и других участников проекта. По ее мнению, продолжение съемок во время пандемии недопустимо.

Миро выразила недоумение, почему после нескольких случаев заражения коронавирусом проект не был приостановлен. По ее словам, неудивительно, что в шоу, где представители шоу-бизнеса «то ли танцуют, то ли обнимаются, то пришли полизаться друг с другом», оказалось несколько инфицированных.

«Неудивительно, что коронавирусом заболела третья участница неприличного шоу — Дарья Мороз. До бывшей жены Богомолова на том же проекте заразились еще менее известные дырочки — Мария Ивакова и Алена Бабенко», — напомнила Миро в своем монологе под названием «Совершенно больные на голову».

Блогер возмутилась, что «ради сомнительного пиара организаторы представления рискуют здоровьем» не только участников, но и собственным.

«Ведущий шоу Малахов, несмотря на все уколы то ли красоты, то ли безобразия, тоже давно не мальчик, а со сколькими людьми он еще контактирует? В общем, эти съемки — рассадник инфекции. И непонятно, что за необходимость такая — рисковать здоровьем и самих участников, и их половых-бытовых партнеров!» — написала она.

Скандально известный блогер резюмировала, что ей «откровенно плевать» на здоровье заразившихся участниц проекта, ее волнует «социальная несправедливость». Миро не понимает, почему «этих девок» не касаются ограничительные меры.

«Они на ТЭЦ что ли работают или доставляют продукты людям?» — заключила блогер.

Накануне стало известно, что актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом. «Газета Кмерова» уточняет, что она получила положительный результат теста на COVID 22 мая, позднее, 24-го числа, вместе со своим партнером Святославом Герасимовым не приняла участие в финале «Танцев со звездами» по состоянию здоровья. Комментария самой артистки по поводу обнародованного диагноза не было.