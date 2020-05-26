Джабаров предложил создать международную структуру для контроля за биолабораториями США

Сенатор Владимир Джабаров уверен, что американские биолаборатории на территории Украины представляют огромную опасность для России.

Ранее «Українськi Новини» со ссылкой на официальный ответ Минздрава сообщили, что Соединенные Штаты Америки построили на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся штаммы особо опасных инфекций для предотвращения создания биологического оружия.

Как стало известно, подведомственное Пентагону Агентство уменьшения угрозы (отвечает за противодействие угрозам, исходящим от оружия массового уничтожения) оказывало техническую помощь лабораториям на Украине, построенным или модернизированным при его содействии. В работах помощь оказывала привлеченная американская компания Black & Veatch Special Projects Corp.

«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (Одесса) и учреждениях министерства здравоохранения, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — значится в сообщении украинского Минздрава.

Комментируя новость, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что разработка и производство биологического оружия запрещены во всем мире специальной конвенцией от 1972 года.

«Тем не менее американские лаборатории создаются во всем мире — в Грузии, сейчас на Украине, в других странах. И там специалисты спокойно могут заниматься разработкой биологического оружия, при этом в своей стране американцы этим не занимаются, опасаются за жизнь и безопасность населения. А на граждан других стран плевать, это люди второго сорта. Поэтому само собой напрашивается создание структуры, наподобие МАГАТЭ, которая бы контролировала работу всех лабораторий, занимающихся разработкой и созданием бактериологического оружия, вирусами и так далее», — говорит сенатор.

Подписанная 10 апреля 1972 года Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении стала первым международным договором, который запрещает государствам производить микробиологические агенты или токсины, а также оружие, оборудование или средства их доставки.

Поэтому работа американских лабораторий должна происходить под контролем международного сообщества.

«Кстати США выносят свои лаборатории поближе к России, подальше от своих территорий, ведь в случае, если произойдет утечка или авария, пострадают украинцы и близлежащие страны, в частности Российская Федерация. Так что американские лаборатории представляют очень большую опасность для нас, поэтому они должны быть либо закрыты, либо поставлены под международный контроль», — заключил Джабаров.

Напомним, до 2014 года на территории Украины были построены и модернизированы восемь спецобъектов на базе областных лабораторных центров. Программа была продлена в 2016 году после подписания соглашения между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и Black & Veatch Special Projects Corp.