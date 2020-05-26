Скончался экс-министр топлива и энергетики России Лопухин

Москва, 26 мая. Бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский.

Лопухин 23 мая отметил свой день рождения. Драгунский в публикации в Facebook назвал его давним и верным другом.

«Человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии», — добавил он.

По словам писателя, у Лопухина диагностировали коронавирус нового типа. Как пишет НСН, о заболевании экс-министра сообщала и его падчерица. В социальных сетях она написала, что Лопухин провел два дня в реанимации.

Напомним, что экс-министр руководил энергетической отраслью России с ноября 1991 года по июнь 1992 года. Был членом первого состава правительства Бориса Ельцина. В этой должности его сменил Виктор Черномырдин. Лопухин стал внештатным советником главы правительства по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса.

Впоследствии работал старшим советником в банке «Лазар», был аналитиком Septem Capital, членом совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и занимал многие другие посты.

Ранее стало известно о смерти известного советского разведчика Эдуарда Устименко. Он работал в англоязычных странах, в том числе, занимался разведкой в Австралии.