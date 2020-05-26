YouTube удалил фильм «Позывной «Донецк» через два часа после премьеры

Москва, 26 мая. Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, удалил фильм «Позывной «Донецк» через два часа после премьеры. По ссылке, ведущей к видео, указано, что ролик удален якобы за «нарушение условий использования YouTube».

Фильм был снят командой WarGonzo. Документальная картина рассказывает о событиях 26 мая 2014 года, когда Кировоградский спецназ при поддержке ВВС Украины атаковал аэропорт имени Сергея Прокофьева в Донецке. В этот трагический день погибли десятки мирных жителей и ополченцев.

Отметим, что это уже не первый случай, когда YouTube блокирует неугодные видео и аккаунты. Так, ранее администрация видеохостинга безосновательно забанила канал Федерального агентства новостей, из-за чего были уничтожены тысячи репортажей и документальных фильмов. Кроме того, на прошлой неделе без объяснения причин были заблокированы YouTube-каналы News Front, Anna News и «Крым-24». Многие видеозаписи этих СМИ также были связаны с конфликтом в Донбассе. Представители News Front и Anna News назвали блокировку аккаунтов цензурой.