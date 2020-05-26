Мисмари рассказал о неудачном нападении боевиков ИГ после операции ЛНА

Тобрук, 26 мая. Террористы ИГ1 (запрещено в РФ) пытаются нанести ответные удары после каждой операции Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом заявил генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью каналу Al-Hadath.

«Мы привыкли к тому, что ИГ наносит ответные удары после каждой успешной операции ЛНА. Именно это и произошло в Тарагине, к югу от города Сабха», — отметил официальный представитель армии Халифы Хафтара.

Мисмари подчеркнул, что боевики подорвали машину, следовавшую в направлении воинских частей. Их атака, ставшая ответом на пленение Мухаммада Рувайлани, не привела к человеческим жертвам. Террористы ИГ, по его словам, планируют новые провокации, пользуясь тем, что у них есть определенное пространство в юго-западном регионе.

Говоря о текущей ситуации в Ливии, спикер ЛНА подчеркнул, что Анкара не сбавляет обороты интервенции. Турецкое присутствие ослабнет после того, как силы Хафтара проведут преобразования и перейдут на новый этап, одобренный командованием ЛНА.

Мисмари добавил, что в его распоряжении появились очередные доказательства присутствия наемников на стороне бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Свидетельства появились после успешной операции на направлении Аль-Хира, где укрепились чадские боевики Усамы Джувейли.

В завершение Мисмари указал на четыре самолета, доставивших террористам ПНС военный груз.

«Мы видим и гражданские пассажирские самолеты, принадлежащие Libyan Airlines, Afriqiyah Airways, которые являются гражданскими авиакомпаниями, перевозящими большое количество наемников в аэропорт Мисураты», — сказал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.