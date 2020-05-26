Москва, 26 мая. Исполнивший роль Петра III в комедийном сериале «Великая» Николас Холт раскрыл подробности съемок сцен секса в шоу. По словам артиста, эротические эпизоды давались ему нелегко из-за их абсурдности.

«Их очень тяжело снимать, потому что они очень, очень забавные и просто глупые», — объяснил он.

Как пишет издание The Independent, Холт уточнил, что во время съемок нескольких эпизодов не мог смотреть партнершам по съемкам в глаза, в том числе неудобства он испытывал с исполнившей роль Екатерины Великой Эль Фаннинг. Как объяснил актер, ему все время хотелось смеяться.

«Добавьте к этому еще немного веселья, и очень трудно не начать хихикать. И я много хихикаю. Так что это было проблемой для меня», — сказал он.

Ранее блогер и публицист Дмитрий Пучков, известный как «Гоблин», рассказал, что британский комедийный сериал «Великая» о российской императрице Екатерине II является очередным примером русофобии, культивируемой на Западе. Он отметил, что западные стереотипы в отношении России стали результатом многолетней пропаганды. С ним солидарен кандидат исторических наук Григорий Миронов, который заявил, что русофобские штампы направлены на изображение русских невежественными варварами. Подобная политика продолжается со времен Средневековья.

Миронов уверен, что с помощью антироссийской риторики западный истеблишмент пытается создать образ внешнего врага и отвлечь граждан от внутренних проблем. Кроме того, в этом проявляется зависть к России со стороны Британии, которая давно превратилась в региональную державу, зависимую от США.