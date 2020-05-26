Корнилов предложил подать иск против Украины из-за трагедии МН17 в Донбассе

Украина должна быть привлечена к ответственности за крушение малайзийского Boeing-777 в 2014 году. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН прокомментировал исследование независимого технического эксперта Юрия Антипова, который опроверг версию о том, что самолет был сбит российской ракетой, запущенной с «Бука».

В своем эксперименте ученый использовал один из новейших микроскопов в мире. При рассмотрении многократно увеличенных частиц осыпи с обгоревших частей самолета Антипов заметил множество фрагментов шестиугольной формы, похожих на пчелиные соты. Такой уровень повреждения исследуемой структуры подтверждает, что основной удар пришелся не на кабину пилота, а на центральную часть самолета. Этот факт опровергает версию об ударе по воздушному судну «Буком».

«Но что же за соты были обнаружены? Вернее, их разрушенные огнем остатки? Сразу скажу, все мною определено, но пока не время рассказывать об этом. Добавлю лишь одно — не только диаметр воздуховода 200 мм говорит о том, что этот воздуховод был расположен еще дальше от кабины пилотов и ближе к центральной части самолета. Но и эта сожженная дотла сотовая структура, которая изначально находится в центральной части фюзеляжа, также подтверждает этот вывод», — пояснил Антипов.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов полагает, что появление этой версии только добавит аргументов для западных читателей и слушателей о том, что «Россия снова выдвигает очередную конспирологическую теорию».

«Мы видели огромный отчет голландских экспертов и заключение российских экспертов о том, что это был действительно «Бук». Новая версия добавит обвинений против Москвы в том, что российские СМИ распространяют фейки о MH-17 для того, чтобы уйти от ответственности», — сказал Корнилов.

По словам политолога, в этом деле нужно пытаться «устанавливать правду». Однако она может не понравиться западным странам и Украине.

«Самое главное, что нужно делать — привлекать к ответственности Украину, подчеркивая это постоянно и всюду. Кто бы ни нажимал там на кнопку и какая бы ракета ни взлетала, все равно вина Украины очевидна. Она не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, подвергнув риску массу гражданских лиц. Тут даже ничего доказывать не нужно, на этом нужно делать упор. Через европейских адвокатов с родственниками жертв погибших нужно все-таки подать иск против Украины. Такой вопрос даже не рассматривается в Гаагском суде сейчас. Пока он идет, можно было бы установить вину [Петра] Порошенко, который очевидно виноват в этой трагедии», — выразил мнение собеседник ФАН.

Корнилов напоминает, что следствие в деле MH17 со стороны Нидерландов вело себя очень предвзято по отношению к России.

«Об этом говорит тот случай, когда откуда-то взялся корпус ракеты «Бук», предъявленный голландскими следователями. Однако Минобороны РФ предоставило серийный номер этой ракеты и информацию о том, когда она была направлена на Украину. После этого голландские следователи почему-то сразу потеряли к ней интерес. Следствие отбрасывало все иные версии, кроме той, где есть вина России», — добавил эксперт.

Напомним, 9 марта в Гааге началось судебное заседание по делу об авиакатастрофе MH17. Слушания продлились до 13 марта и были посвящены решению технических, организационных и административных вопросов. Рассмотрение дела по существу начнется не ранее 8 июня.

Boeing-777, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию, потерпел крушение в июле 2014 года на юго-востоке Украины. В результате трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета. После крушения была сформирована Международная следственная группа (JIT), которая постановила, что пассажирский борт был якобы сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те обвинения отвергли, заявив, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. При этом известно, что власти Украины не закрыли воздушное пространство для полетов гражданских лайнеров во время боевых действий на юго-востоке страны.

Из документа, опубликованного впоследствии Службой военной разведки и безопасности Нидерландов, стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».