Латиноамериканские тюремные бунты, часть первая: как COVID-19 привел к гибели сотен узников

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, как отразилась пандемия коронавируса на заключенных в латиноамериканских тюрьмах, кто попытался выбраться на свободу и освещает самые яркие эпизоды из жизни казенных домов Перу, Аргентины, Бразилии и Венесуэлы за последние три месяца.

Тюрьмы Латинской Америки давно объявлены победителями во всех возможных номинациях — и самые опасные, и самые игнорирующие санитарные меры, и самые переполненные в мире. Последняя характерная черта и стала одной из главных причин всех «радостей», настигших как заключенных, так и тюремный персонал, когда COVID-19 добрался до латиноамериканского континента.

Впрочем, не во всем следует винить злополучный вирус — в большинстве случаев он только в очередной раз осветил все застарелые проблемы и продемонстрировал последствия коррупции, охватившей пенитенциарную систему ряда латиноамериканских государств. В совокупности же с принятой в местных «алькатрасах» системой «каждый за себя» результат получается воистину устрашающим.

Перу

В перуанской тюрьме «Кастро Кастро», официальная вместимость которой составляет две тысячи человек, фактически содержится почти пять с половиной тысяч арестантов. Представители ООН в стране делали вежливые заявления о необходимости соблюдать права заключенных и не отказывать им в медицинской помощи в условиях всемирной пандемии, но тюремным властям было явно не до этого.

В конце апреля в «Кастро Кастро» начались беспорядки. Заключенные объединились и попытались устроить массовый побег — по крайней мере, так выглядела озвученная тюремными властями версия произошедшего. Бунт был подавлен с помощью охраны, а также благодаря нескольким отрядам полицейских. Погибших якобы только девять, а ранены при этом шестьдесят пять сотрудников правоохранительных органов.

Учитывая тот факт, что родственники убитых все еще не получили тела для захоронения, а семьи предполагаемых раненых тоже не могут выйти на связь со своими близкими, в Сети немедленно появились слухи о том, что заключенных просто расстреляли в подвале за неповиновение. В принципе, даже ролики на YouTube при беглом просмотре позволяют понять, что полиция отнюдь не пряниками обратно всех в камеры заманивала.

⚠️El brote de COVID-19 en prisiones podría ser devastador para su población, en particular, en establecimientos hacinados, donde el nivel general de salud ya es deficiente.



En medio de la pandemia, se debe cuidar la dignidad y la salud de las personas privadas de libertad. pic.twitter.com/MURPCkeLlQ — CICR_LIMA (@CICR_LIMA) April 28, 2020

Протесты вспыхнули также в тюрьме Луриганчо. На этот раз к заключенным присоединились работники тюрьмы. Причиной возмущения стало отсутствие медицинских масок и санитарной обработки помещений. Лурингачо — это уже не «Кастро Кастро». Официально такая тюрьма рассчитана на десять тысяч человек. А по факту… Ну да, как всегда.

Впрочем, в Лурингачо начальник тюрьмы пошел на мировую и сумел избежать как смертей, так и ранений. По официальным данным.

Аргентина

Заключенные тюрьмы Девото в Буэнос-Айресе выбрались на крышу и устроили демонстрацию, требуя введения в тюрьме всеобщих санитарных мер против распространения коронавирусной инфекции. Началось же все с того, что тесты надзирателей Девото на COVID-19 оказались положительными.

Беспокоиться о тестировании и социальном дистанцировании заключенных в стране, название которой уже давно является синонимом слова «дефолт», как-то не принято, поэтому арестанты и их семьи взяли дело в свои руки. Пока одни кричали с тюремной крыши, другие вышли с транспарантами на улицы Буэнос-Айреса и вступили в противостояние с сотрудниками полиции.

В качестве уступки заключенным разрешили держать при себе сотовые телефоны. Подразумевалось, что это заменит посещения родственников и снизит волнения, однако члены преступных группировок мигом наладили прямой контакт со своими товарищами на воле и в других казенных домах. И началось — в Сеть полетели новости (в большинстве своем фейковые) о заболевших и погибших, а дополнительно — фотографии с лицами охранников и сотрудников полиции с призывами «разобраться». Отдельные личности заявляли, что хотят заболеть коронавирусом, чтобы целенаправленно заражать всех вокруг и провоцировать все большие беспорядки.

Более или менее протесты удалось утихомирить, однако многие полицейские и работники пенитенциарных центров до сих пор сообщают о поступающих угрозах в свой адрес.

Бразилия

Для Бразилии бунты и масштабные разборки между конкурирующими бандами в тюрьмах — явление будничное. Власти штата Сан-Паулу собрались было с духом и принялись вводить ограничительные меры в связи с пандемией (последнее подразумевало временное ограничение права отдельных заключенных покидать тюрьмы днем), но за сутки до полного запрета выяснилось, что из четырех тюрем штата Сан-Паулу — Монгагуа, Тремембе, Порто-Фелис и Мирандополиса — сбежали 1375 человека.

Rebelião na penitenciária de Mongaguá, litoral de SP. Até o momento, 8 agentes estão sendo feitos de refém. Presos fugiram pela orla da praia sentido Praia Grande. PM em atuação no local. pic.twitter.com/26JVlAg2IJ — Leonardo Martins (@___leomartins) March 16, 2020

По слухам, не последнюю роль в сокрытии беглецов от бразильских правоохранителей сыграли члены Первого столичного командования. В настоящий момент это одна из самых влиятельных бразильских группировок, занимающаяся незаконной контрабандой оружия и наркотиков. Состоит банда преимущественно из бывших арестантов, развернув свои подразделения во всех тюрьмах штата Сан-Паулу. Местные фавелы тоже не остались без их контроля.

Позже полиция Бразилии сообщила, что к побегу заключенных из Мирандополиса Первое столичное командование отношения точно не имеет, так как там содержатся члены враждебных группировок. Однако страх и уважение перед членами банды от этого не уменьшились.

Сейчас Сан-Паулу лидирует по количеству зараженных и умерших от коронавируса. Дополнительно благополучие штата раскачивают протесты сторонников действующего президента Жаира Болсонару и противников губернатора Сан-Паулу Жоана Дориа. В такой обстановке бороться с бандами сейчас мало кто стремится, благодаря чему многие сбежавшие из заключения не только спокойно вернулись в ночлежки на верхних ярусах фавел, но и взяли в руки оружие для поддерживания введенного в трущобах карантина. Ибо на кого-то, кроме бандитов, у жителей бразильских фавел рассчитывать не принято.

Колумбия

В Ла Модело в Боготе заключенные испугались смерти от коронавируса, который в марте только-только начал проникать в латиноамериканские тюрьмы. По мнению некоторых лиц, это не было навязчивой идеей озверевших от заточения мужчин. Все началось с того, что после введения запрета на семейные визиты все просьбы заключенных об оказании им медицинской помощи игнорировались тюремным начальством.

В результате, когда появились первые заболевшие респираторными заболеваниями, заключенные потребовали либо оказать товарищам медицинскую помощь, либо хотя бы удалить их из общих камер. Не дождавшись нужной реакции, заключенные объединились и попытались сбежать, чтобы не умирать в заточении.

В результате двадцать четыре человека были застрелены и еще около ста получили ранения за сопротивление охране и попытку побега.

Министр юстиции Колумбии позже назвала это массовой и преступной попыткой побега, причем абсолютно не имеющей под собой никаких оснований. Да, тюрьма переполнена. Однако выяснилось, что положительного теста на COVID-19 в Ла Модело ни у кого не было. В ответ на это родственники убитых заявили, что никаких тестирований не проводилось и спустя полтора месяца неплохо было бы выдать тела погибших для погребения.

Однако по решению Генеральной прокуратуры, пока расследование не будет завершено, тела останутся в тюремных моргах.

Как позже выяснилось, среди заключенных Ла Модело было четыре случая заражения коронавирусов. У других больных оказался туберкулез.

Венесуэла

Самым кровавым тюремным восстанием в Венесуэле в этом месяце стал бунт в тюрьме Льянос. Беспорядки начались в первый день мая и уже к его концу погибли больше 50 человек.

Согласно позиции венесуэльских властей, бунт был искусственно спровоцирован агентами американского Управления по борьбе с наркотиками. Сделано это было, по мнению правительства Николаса Мадуро, исключительно с целью отвлечения внимания общественности от морского вторжения на побережье Ла Гуайра. Для этого американцы якобы передали лидерам преступных группировок, поддерживающих порядок в Льянос, оружие и боеприпасы.

В дальнейшем тема беспорядков в Льяносе в венесуэльской прессе не поднималась, как и разговор о голоде, который сейчас мучает венесуэльских заключенных гораздо сильнее коронавируса и отсутствия социальной дистанции в камерах.

За три недели до бунта в Льяносе отцу одного из погибших, бывшего солдата Боливарианской национальной гвардии Мигеля Кальдерона, на телефон пришло голосовое сообщение от сына. В нем Кальдерон, попавший в Льянос за угон автомобиля, сообщил, что всю еду, которую заключенным передают родственники, забирают тюремная охрана или члены банд. Кальдерону и его сокамерникам предложили выкупать их же продукты либо за наличные деньги (с которыми в Льяносе явно туго), либо за некие услуги, о которых Мигель Кальдерон рассказать ничего не успел.

По словам Кальдерона, большая часть заключенных так и не смогла купить себе еду. Из-за царящей в Льяносе коррупции обязательный для всех казенных учреждений государственный паек существует только на бумаге. Из-за этого обитатели тюрьмы вынуждены охотиться на крыс и мышей, которых, как оказалось, в Льяносе хватает.

«Мы живем среди дерьма и мусора» — подытожил Кальдерон в своем сообщении отцу. По словам родственников других заключенных, тоже успевших получить послания из Льяноса, эти слова вовсе не являлись фигурой речи. Из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции были запрещены не только все посещения, но даже прекратилась уборка камер и санитарные дни, во время которых можно было принять душ.

По слухам, бунт начался в тот момент, когда надзиратель в ответ на требование забрать из камеры помойное ведро, которое не опустошалось три недели, заставил «наглеца» из этого самого ведра выпить. Наверное, мало бы кто сдержался в такой ситуации.

At least 46 dead after a serious prison riot at the Los Llanos Penitentiary Centre in Guanare yesterday. Guns and grenades were used by the inmates in the riot and the prison director was stabbed. #Venezuela pic.twitter.com/5tFsUtWAqf — CNW (@ConflictsW) May 2, 2020

А что дальше?

Полагать, что ситуация в местах заключения на латиноамериканском континенте улучшится было бы наивным делом — в Венесуэле сейчас «бензиновый» кризис, в Бразилии — политический, в Аргентине — все остальные. Колумбия и Перу тоже не являются образцами благополучия и стабильности (по крайне мере, в социальных сферах).

Ни для кого не секрет, внутренняя жизнь тюрем контролируется преступными группировками. Это своего рода отдельные миры со специфическими сферами влияния, черными рынками и отдельными, незаметными, но важными людьми, чьи указания успешно исполняются за пределами колючей проволоки.

Иногда кажется, что коронавирус создали специально, чтобы помочь некоторым государственным чиновникам избавиться от всей этой братии. Ну или хотя бы попытаться не мешать вирусу и сопутствующим факторам делать это за них.