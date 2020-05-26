СБУ вскрыла масштабное хищение топлива военными начальниками ВСУ под Харьковом

Киев, 26 мая. Масштабные хищения топлива выявили в центре обеспечения Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По данным СБУ, почти пять тонн горюче-смазочных материалов незаконно утекли в руки местных коммерсантов.

Как уточнили в пресс-службе силового ведомства, воровством топлива, предназначенного для нужд армии Украины, занимались военные начальники среднего звена. Уточняется, что 5 тонн похищенного топлива сначала аккумулировались на складах посредников, а потом продавалось, причем оптовыми партиями.

Хищения удалось выявить после того, как СБУ задержали автомобиль посредников в момент транспортировки очередной партии украденной солярки. После этого было проведено шесть обысков в служебных помещениях центра обеспечения и по месту жительства подозреваемых в хищениях.

В итоге были обнаружены доказательства коррупционной деятельности военных руководителей, а также деньги, полученные от сделки по продаже ворованного топлива. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 410 «Похищение, присвоение военнослужащим военного имущества, совершенные в условиях особого периода» Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в марте СБУ раскрыла хищения бюджетных средств на Житомирском бронетанковом заводе, Предприятие входит в структуру Укроборонпрома. Преступная деятельность чиновников привела к неоправданному росту стоимости закупок примерно на два миллиона рублей.