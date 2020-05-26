Украинский политик призвал Киев восстановить экономические связи с Россией

Украина продолжает терять суверенитет, необходимо восстановить экономические отношения с Россией. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политик, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Алексей Албу.

Украинский госдолг

Государственный долг Украины за апрель этого года вырос до 81,4 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Ключевым фактором влияния на состояние госдолга стали колебания на валютном рынке. По данным Нацбанка, ревальвация гривны по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%.

«Активность инвесторов в условиях мировой пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики были невысокими. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен был только один. По итогам аукциона 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд гривен», — говорится в тексте заявления.

Восстановление связей с РФ

Как отметил Алексей Албу, увеличение государственного долга страны говорит о последовательности курса президента Владимира Зеленского. Во время своей избирательной кампании Зеленский открыто заявлял о приверженности сложившемуся на тот момент политическому курсу.

«Речь идет об ориентации на США, Евросоюз и НАТО в геополитическом отношении и следованию курсу неолиберальных «структурных реформ» МВФ. Мы видим, что его действия не расходятся с предвыборными обещаниями. Продолжение курса, взятого Александром Турчиновым и Петром Порошенко, — это путь дальнейшей деградации Украины. Полной утраты субъектности и самостоятельности. Это путь усиления неоколониальной эксплуатации населения страны», — прокомментировал экономическую политику украинского правительства Алексей Албу.

Увеличение государственного долга открывает перед международными кредиторами путь к богатствам Украины, а народам, проживающим в стране, несет нищету и разорение, считает украинский политик.

«Так как курс новой власти остается неизменен, то неизбежно и скорое разочарование масс в президенте и правящей партии. Такой путь обязательно приведет к тому, что у Зеленского не останется другой опоры в деле проведения непопулярных в народе реформ кроме ультраправых сил», — добавил Алексей Албу.

По мнению украинского политика, выходом из данной ситуации может стать только изменение экономической политики государства. Первым шагом должно стать полное восстановление экономических связей с Российской Федерацией.

«Также необходимо восстановить все связи с народными республиками, обеспечение госзаказами предприятий, оставшихся в собственности государства, отказ от кабальных кредитов МВФ. Следующими шагами должны стать пересмотр итогов грабительской приватизации, политика протекционизма и организация государственного экономического планирования», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее совет управляющих Международного валютного фонда одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга для 25 стран в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.