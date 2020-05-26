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МИД Украины предоставил дипломатические привилегии паре уток

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МИД Украины предоставил дипломатические привилегии паре уток

Киев, 26 мая. Во дворе Министерства иностранных дел Украины обосновалась пара уток. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что МИД решил предоставить необычным гостям некоторые привилегии. Об этом он написал в социальной сети.

Министерство иностранных дел Украины предоставило дипломатические привилегии паре уток. 

«Ведут себя дипломатично, с удовольствием позируют на камеру. Ходят по двору, обустраиваются», — уточнил он.

Кроме того, дипломат предложил пользователям Сети помочь придумать уткам имена. В комментариях украинцы с удовольствием стали предлагать оригинальные варианты. Так, жители страны предложили имена как Грета и Тунберг, Зрада и Перемога, Украина и Европа, Дональд и Гага, Спрытко и Гарнюня.

МИД Украины предоставил дипломатические привилегии паре уток

Ранее бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан побил животное в Киевском зоопарке. Момент попал на видео. Богдан пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия после ограничений, связанных с коронавирусом. Экс-главу офиса Владимира Зеленского заметили в контактной зоне зоопарка.

На кадрах видно, что козел выхватил у ребенка стаканчик с овощами. Богдан схватил животное за ухо и стал трясти, пока тот не выпустил стакан. Затем чиновник ударил животное по уху со словами «козлина ты дурная».

Однако через несколько секунд настроение политика изменилось, и он принялся гладить козла. Затем Богдан поднес к животному свою маленькую собачку с просьбой «погавкать на него».

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