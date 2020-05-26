Милонов раскритиковал артистов, «клянчащих себе жирную порцию» в период пандемии

Москва, 26 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что поддерживать звезд российского шоу-бизнеса в период пандемии нецелесообразно и несправедливо.

«Да, тяжело им, а другим не тяжело?» — подчеркнул член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Парламентарий обратил внимание, что знаменитости в России, которые пожаловались на трудности из-за эпидемии коронавируса, неплохо обеспечены.

«Когда многие артисты задирали гонорары, просили миллионы за выступления, наверное, что-то скопили», — предположил он.

Милонов посоветовал звездам активнее пропагандировать здоровый образ жизни и соблюдение мер, введенных в рамках борьбы с COVID-19. По его мнению, когда пандемия отступит, экономика восстановится, а артисты снова смогут зарабатывать.

«[Помогать звездам] будет нечестно, несправедливо. Когда всем плохо, клянчить себе «жирную порцию», в то время как у других есть нечего, некрасиво», — раскритиковал он.

Что касается начинающих артистов, Милонов считает, что им нужно помогать так же, как и остальным людям.

«У кого-то есть нечего, а у кого-то Bentley не на что заправить», — отрезал он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты в России из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, столкнулись с трудностями и фактически бедствуют из-за отсутствия привычного заработка.

Его поддержали супруга Валерия и бодибилдер и певец Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Супруг певицы Наташи Королевой заявил, что артисты «в отличие от бабушек и дедушек с пенсией не получают ни копейки».

На жалобы коллег по цеху с иронией ответил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который написал на эту тему стихотворение. Музыкант, кроме того, предложил «скинуться» Пригожину на еду.