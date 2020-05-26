Сирия, 26 мая. На юге Идлиба продолжают провокации со стороны вооруженных группировок. Дамаск отменяет комендантский час, введенный в стране из-за угрозы распространения коронавируса. На севере Алеппо продолжаются междоусобные конфликты в рядах протурецких сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили в Идлибе нападение со стороны исламистских бандгрупп.

«Сирийская национальная армия» (СНА): столкнулась с отрядом сирийских военнослужащих на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по опорным пунктам сирийской армии в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): продолжают работы по прокладываю туннелей под трассой М4 в Хасаке.

Провинция Дамаск

Telegram-канал «Вестник Дамаска» со ссылкой на заявление Министерства Здравоохранения Сирии сообщает, что правительство Сирии объявило об отмене ночного комендантского часа и полном открытии транспортного сообщения для гражданского и торгового транспорта между провинциями. Указ вступает в силу сегодня вечером. По данным ведомства, общее число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 106 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются 1114 граждан, прибывших в страну спецрейсами на родину за последние две недели. Всего в стране было зарегистрировано 40 случаев выздоровления, четверо скончались.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо произошло очередное столкновение группировок, которые входят в состав «Сирийской национальной армии. по данным корреспондента Сирийской обсерватории по правам человека очередной конфликт в рядах подконтрольных Турции бандгрупп произошел в городе Аль-Баб. Боевики «Дивизии Султан Мурад» попытались выселить из дома семью, однако группа вооруженных лиц заступилась за них и открыла огонь по отряду боевиков. В ответ на нападение на своих членов, «Дивизия Султан Мурад» перекрыла дороги, ведущие в район, где произошло столкновение. Как указывает источник, члены семьи, которую группировка надеялась выселить из их жилища, являются родственниками одного из членов другой протурецкой фракции, также входящей в состав «Сирийской национальной армии». Источник отмечает, что в городе Ахтарин вчера также произошла перестрелка между членами «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «Революционерами Тель Рифата», при которой пострадали мирные жители. Конфликт пришлось урегулировать силам безопасности СНА.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются боестолкновения на линии разграничения сил правительственных войск и отрядов исламистских бандгрупп. Согласно информации агентства Massar Press Net, в районе поселения Кукфин и Аль-Халуба боевики обстреляли позиции сирийской армии, дислоцирующейся у лагеря Джурин. В ответ военнослужащие открыли огонь из пулеметов по опорным пунктам террористов у деревень Рувейха, Акави и Аль-Кахира на стыке административных границ провинций Идлиб и Хама.

Провинция Хасака

Сообщается, что ночью отмечались боестолкновения между силами сирийской армии и протурецкими группировками возле поселения Мабрук на севере Хасаки. Согласно данным портала Step News, боевики «Сирийской национальной армии» первыми открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам САА, однако, информации о раненных или о потерях в военной технике пока что не поступало.

По информации агентства Baladi News, боевики «Демократических сил Сирии» возобновили работы по прокладке туннелей в районе трассы М4 на севере провинции. Отметим, что работы проводятся на участке, который входит в зону операции ВС Турции и союзных группировок «Источник мира», которую курдские бандформирования обязаны были покинуть и вывести строительную и боевую технику на глубину 30 километров от сирийской-турецкой границы, но пренебрегли данным условием.