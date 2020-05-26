Российские моряки, похищенные пиратами в Гвинейском заливе, освобождены

Москва, 26 мая. Российские моряки судна Tommi Ritscher, похищенные пиратами в территориальных водах Бенина 19 апреля, освобождены, сообщил МИД Российской Федерации 26 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала освобождение россиян из плена:

«По информации Посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан – члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher – старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун были освобождены. Вечером того же дня при содействии российской дипмиссии в Абудже они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на Майне с целью последующего возвращения в Россию. Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное».

Согласно заявлению посольства Российской Федерации в Республике Бенин и Тоголезской Республике, 19 апреля 2020 года судно Tommi Ritscher, стоявшее на рейде в порту г. Котону (Бенин), было атаковано пиратами. Злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники восьмью членами команды, включая трех граждан России. При этом требований похитители не выдвигали.

После этого инцидента в середине мая стало известно еще о двух нападениях. Был совершен рейд на судно RIO MITONG, в результате чего были похищены два человека, предположительно граждане России и Украины. Ранее вблизи Экваториальной Гвинеи на борт судна DJIBLOHO высадились неизвестные, похитили двоих членов экипажа, предположительно граждан РФ, и скрылись в неизвестном направлении.

Похищения россиян – частые явления в Африке. Напомним, что в апреле 2019 года в Ливии были взяты в плен российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Если моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, были освобождены чуть больше чем через месяц после нападения, то сотрудники ФЗНЦ до сих пор незаконно удерживаются в ливийской тюрьме «Митига». Для освобождения россиян, попавших в плен к пиратам в Гвинейском заливе, были предприняты все необходимые меры, тогда как процесс возвращения домой российских социологов явно затянулся. Многие эксперты уверены, что в данной ситуации российские власти должны действовать более решительно и приложить все усилия, чтобы освободить своих граждан.