Москва, 26 мая. Россия и НАТО не смогли договориться об отказе от проведения военных учений в период пандемии коронавируса. Письмо с такой инициативой в Брюссель направил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметила российская сторона, обоюдный отказ от маневров мог бы стать «конструктивным, позитивным и оздоровляющим шагом» на фоне негативных новостей. По данным издания «Коммерсант», в письме также говорилось о том, что Москва уже снизила активность вблизи границ со странами НАТО в одностороннем порядке.

В ответном письме генеральный секретарь Йенс Столтенберг объяснил, что активность НАТО носит оборонительный характер, а ее усиление связано с деятельностью России в Восточной Европе. НАТО отвергла предложение России отказаться от учений в пандемию.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планомерно разбивают рамки стратегической стабильности. Напомним, в Белом доме заявили о планах выйти из Договора по открытому небу. Этот документ был заключен в 1992 году между 23 государствами — членами ОБСЕ. Страны, подписавшие его, получают право совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдать за военной деятельностью и соблюдением договоров, принятых в области контроля над вооружениями.

Такой шаг в Белом доме объяснили тем, что Россия якобы нарушает договор, а именно — во время полетов над территорией США российские летчики следили за местонахождением президента Штатов Дональда Трампа. Российская сторона эти необоснованные обвинения отвергает.

Захарова заявила, что Вашингтон не собирался обсуждать с Москвой появлявшиеся претензии. По ее словам, США занимаются тем, что каждые полгода придумывают новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям.