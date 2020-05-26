Французская газета Le Monde опубликовала карту по COVID-19 с российским Крымом

Париж, 26 мая. Интерактивная карта распространения коронавирусной инфекции появилась на сайте французской газеты Le Monde. Украинцев возмутило, что Крым на ней указан российским регионом.

Французское издание решило визуализировать информацию о пандемии с помощью графиков, таблиц и специальной карты. Чтобы узнать информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке и данные по COVID-19 в конкретной стране, пользователю нужно навести на нее курсор.

Украинские СМИ с удивлением заметили, что при наведении на Россию территория Крыма окрашивается в тот же цвет, что и вся страна. Таким образом, французская газета публично признала статус полуострова.

«Украина на карте Le Monde осталась без Крыма», — удрученно констатировали украинские журналисты.

Пока со стороны Киева не появилось никаких комментариев. Но, как показывает практика, могут найтись украинские политические и общественные деятели, которые бездоказательно назовут Крым «оккупированной территорией», якобы по-прежнему принадлежащей Украине.

Напомним, что полуостров еще в 2014 году воссоединился с Россией в результате народного референдума, который провели в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Подавляющее большинство местных жителей высказалось за вхождение региона в состав России.

Однако в Киеве спустя годы так и не смогли принять волеизъявление крымчан. Власти Украины продолжают нападки на тех, кто не поддерживает их позицию о статусе полуострова. Кроме того, Служба безопасности страны запрещает гражданам, в том числе артистам и политикам, въезд из-за посещения Крыма.

При этом во многих странах уже признали полуостров российским.