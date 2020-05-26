«Газпром» снизил транзит российского газа через Польшу почти до нуля

Москва, 26 мая. Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен. Сегодня утром поставки топлива в пункте Мальнов на польско-германской границе достигли нуля, сообщает компания Gascade.

«Газпром» практически прекратил использовать данный маршрут после того, как контракт с Варшавой на транзит газа в Европу был завершен, уточнили представители польского газотранспортного оператора Gaz System.

Контракт длился 25 лет и истек в середине мая. После этого все мощности бронируются на аукционах, проводимых Gaz System. До 1 июля аукционы проходят ежедневно. Российский «Газпром» уже забронировал до 80% мощности трубы в третьем квартале, а в июле польский оператор собирается проводить годовой аукцион. В Варшаве полагают, что система торгов позволит им больше зарабатывать на транзите.

Как отмечает «Коммерсантъ», новая система взаимоотношений с польской стороной позволит «Газпрому» до 1 июля платить только за тот объем мощности, который нужен компании в конкретный день, что в свою очередь позволит увеличить загрузку «Северного потока» и украинского маршрута. Таким образом, издержки компании могут быть снижены на фоне падения спроса на газ со стороны европейских потребителей и заполненности газовых хранилищ в Европе.