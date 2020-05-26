Live: День предпринимателя

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «День предпринимателя. Какой бизнес зарабатывает, а какой наживается?»

26 мая с 2007 года отмечается, как День российского предпринимательства. Российское предпринимательство всегда служило государству, мы можем вспомнить Демидовых, Морозовых и Третьяковых. Есть бизнесмены, которыми гордится и современная Россия. Однако существует другая сторона медали: бизнес с жутким капиталистическим оскалом, который в погоне за прибылью не видит человека, выжимает последние деньги из простого народа.

Можно ли заставить бизнес быть социально ответственным? Справляются ли аптеки со своей обязанностью защищать здоровье людей или же в период пандемии сосредоточились на заработке? Как российское предпринимательство помогает людям в тяжелый период? Должно ли государство помогать бизнесу?

На эти и многие другие вопросы мы ответим в рамках нашего эфира.