Познер заявил, что Россия выходит из кризиса без гигантских потерь

Москва, 26 мая. Телеведущий Владимир Познер заявил, что Россия выходит из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, без прогнозируемых потерь. Таким мнением журналист поделился в шоу «Просто о сложном», выходящем на платформе «Яндекс.Эфир».

«Мне кажется, что пока руководство действует довольно точно. <…> В общем и целом страна начинает выходить из этого кризиса без тех гигантских потерь, которые предсказывали», — отметил Познер.

По словам журналиста, даже снижение цен на нефть на мировом рынке не оказало сильного влияния на российскую экономику.

Также телеведущий рассказал, как изменилось качество его жизни на самоизоляции. Познер отметил, что неудобство ему доставляет только невозможность видеться с друзьями — все контакты он уже больше двух месяцев поддерживает по телефону и онлайн. Как подчеркнул журналист, видеосвязь не заменяет полноценного общения, поскольку «нельзя дотронуться до человека, по-настоящему заглянуть ему в глаза».

Кроме того, Познер, который имеет биологическое образование, сообщил, что соблюдает все предписания властей, поэтому носит маску, перчатки и держит дистанцию в общественных местах.

«Если все будут это соблюдать, то мы скорее выйдем из этого карантина, чем если будут нарушать», — подытожил телеведущий.

Ранее Владимир Познер рассказал, как проводит время на самоизоляции. Журналист смотрит сериалы, читает книги и общается с супругой.