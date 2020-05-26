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США могут ввести санкции против РФ по инициативе конгрессменов, связанных с лоббистами Ходорковского

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США могут ввести санкции против РФ по инициативе конгрессменов, связанных с лоббистами Ходорковского

Соединенные Штаты могут ввести пакет новых санкций против России по инициативе конгрессменов, сотрудничающих с лоббистами Михаила Ходорковского. Таким образом, олигарх после неудачных попыток либеральных оппозиционеров раскачать ситуацию внутри страны самостоятельно пытается нанести удар по российской экономике в условиях «коронавирусного» кризиса.

Американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл МакКол вынесли на рассмотрение резолюцию в поддержку так называемых «российских политзаключенных». Документ предусматривает не только призыв к «немедленному освобождению политических заключенных» в России, но и введение новых ограничительных мер «в отношении лиц, ответственных за эту форму нарушения прав человека».

Засланные казачки

Такое внимание к работе российской судебной системы и называемым либералами «узникам совести» со стороны американских политиков вызывает удивление. Учитывая, что во всем мире, и в США в частности, продолжается пандемия коронавирусной инфекции, подобные инициативы могут показаться странными и даже неуместными.

Однако ситуация начинает проясняться, если более детально изучить деятельность инициаторов очередной антироссийской резолюции. В первую очередь стоит отметить, что Энгел и МакКол в 2012 году поддержали так называемый «закон Магнитского», предусматривавший персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Лоббировала данный закон подконтрольная российскому олигарху Михаилу Ходорковскому офшорная компания Corbiere Trust, что подтверждается информацией, опубликованной на сайте некоммерческой исследовательской группы Centerfor Responsive Politics.

США могут ввести санкции против РФ по инициативе конгрессменов, связанных с лоббистами Ходорковского

Кроме того, в то время в интересах Ходорковского работала компания Рэнди Шойнеманна Orion Strategies LLC, который не только долгие годы лоббировал продвижение в Конгрессе США вопросов, связанных с демократией в России, но и работал непосредственно с Элиотом Энгелом еще в 1990-х годах.

Старый конь борозды не испортит

Также связи Энгела и Шойнеманна прослеживаются и в 2019 году, когда конгрессмен старался воспрепятствовать критике в адрес Международного республиканского института, вице-председателем которого с 2018 года является Рэнди Шойнеманн.

Не исключено, что новая резолюция Энгела и МакКола может продвигаться в Конгресс Соединенных Штатов при непосредственном участии Шойнеманна в интересах Ходорковского. Таким образом, олигарх может попытаться вывести одну из ключевых повесток российской либеральной оппозиции на международный уровень, ведь «карманные марионетки» бизнесмена не упускают возможности причислить к «политзаключенным» любого преступника и дискредитировать тем самым руководство России.

Попытки оправдать нарушителей закона, вплоть до террористов, до сих пор не привели противников российской власти к желаемым результатам. Очевидно, это толкает главного спонсора дестабилизации ситуации в стране Михаила Ходорковского к привлечению своих «старых друзей» в США.

Время для тяжелой артиллерии

Стоит обратить внимание и на тот факт, что резолюцию в поддержку «российских политзаключенных» в США американские конгрессмены начали продвигать именно в разгар экономического кризиса, вызванного продолжающейся пандемией коронавируса. Ужесточение санкционного давления в такой ситуации может оказать негативное воздействие на те или иные отрасли финансового сектора в России, чего проплаченные Ходорковским либералы добиваются уже давно.

Ранее, прикрываясь «заботой» о российских гражданах, оппозиционеры пытались поднять градус напряжения и недовольства в обществе, заявляя о необходимости раздать деньги из Фонда национального благосостояния. Такой шаг, с большой долей вероятности, привел бы к отрицательным последствиям для российской экономики в глобальном понимании. К аналогичному «разбрасыванию денег с вертолета» призывал и сам Ходорковский, однако разрушительные требования либералов остались невыполненными.

Таким образом, можно заключить, что олигарх, вновь увидев отсутствие результата в подрывной антигосударственной деятельности российского либерально-оппозиционного сообщества, решил подключить «тяжелую артиллерию» из числа сторонников в политических элитах США, не задумываясь о том, что в результате усиления ограничительных мер негативное воздействие ощутят на себе не только представители руководства страны, но и российские граждане.

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