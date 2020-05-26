США могут ввести санкции против РФ по инициативе конгрессменов, связанных с лоббистами Ходорковского

Соединенные Штаты могут ввести пакет новых санкций против России по инициативе конгрессменов, сотрудничающих с лоббистами Михаила Ходорковского. Таким образом, олигарх после неудачных попыток либеральных оппозиционеров раскачать ситуацию внутри страны самостоятельно пытается нанести удар по российской экономике в условиях «коронавирусного» кризиса.

Американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл МакКол вынесли на рассмотрение резолюцию в поддержку так называемых «российских политзаключенных». Документ предусматривает не только призыв к «немедленному освобождению политических заключенных» в России, но и введение новых ограничительных мер «в отношении лиц, ответственных за эту форму нарушения прав человека».

Засланные казачки

Такое внимание к работе российской судебной системы и называемым либералами «узникам совести» со стороны американских политиков вызывает удивление. Учитывая, что во всем мире, и в США в частности, продолжается пандемия коронавирусной инфекции, подобные инициативы могут показаться странными и даже неуместными.

Однако ситуация начинает проясняться, если более детально изучить деятельность инициаторов очередной антироссийской резолюции. В первую очередь стоит отметить, что Энгел и МакКол в 2012 году поддержали так называемый «закон Магнитского», предусматривавший персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Лоббировала данный закон подконтрольная российскому олигарху Михаилу Ходорковскому офшорная компания Corbiere Trust, что подтверждается информацией, опубликованной на сайте некоммерческой исследовательской группы Centerfor Responsive Politics.

Кроме того, в то время в интересах Ходорковского работала компания Рэнди Шойнеманна Orion Strategies LLC, который не только долгие годы лоббировал продвижение в Конгрессе США вопросов, связанных с демократией в России, но и работал непосредственно с Элиотом Энгелом еще в 1990-х годах.

Старый конь борозды не испортит

Также связи Энгела и Шойнеманна прослеживаются и в 2019 году, когда конгрессмен старался воспрепятствовать критике в адрес Международного республиканского института, вице-председателем которого с 2018 года является Рэнди Шойнеманн.

Не исключено, что новая резолюция Энгела и МакКола может продвигаться в Конгресс Соединенных Штатов при непосредственном участии Шойнеманна в интересах Ходорковского. Таким образом, олигарх может попытаться вывести одну из ключевых повесток российской либеральной оппозиции на международный уровень, ведь «карманные марионетки» бизнесмена не упускают возможности причислить к «политзаключенным» любого преступника и дискредитировать тем самым руководство России.

Попытки оправдать нарушителей закона, вплоть до террористов, до сих пор не привели противников российской власти к желаемым результатам. Очевидно, это толкает главного спонсора дестабилизации ситуации в стране Михаила Ходорковского к привлечению своих «старых друзей» в США.

Время для тяжелой артиллерии

Стоит обратить внимание и на тот факт, что резолюцию в поддержку «российских политзаключенных» в США американские конгрессмены начали продвигать именно в разгар экономического кризиса, вызванного продолжающейся пандемией коронавируса. Ужесточение санкционного давления в такой ситуации может оказать негативное воздействие на те или иные отрасли финансового сектора в России, чего проплаченные Ходорковским либералы добиваются уже давно.

Ранее, прикрываясь «заботой» о российских гражданах, оппозиционеры пытались поднять градус напряжения и недовольства в обществе, заявляя о необходимости раздать деньги из Фонда национального благосостояния. Такой шаг, с большой долей вероятности, привел бы к отрицательным последствиям для российской экономики в глобальном понимании. К аналогичному «разбрасыванию денег с вертолета» призывал и сам Ходорковский, однако разрушительные требования либералов остались невыполненными.

Таким образом, можно заключить, что олигарх, вновь увидев отсутствие результата в подрывной антигосударственной деятельности российского либерально-оппозиционного сообщества, решил подключить «тяжелую артиллерию» из числа сторонников в политических элитах США, не задумываясь о том, что в результате усиления ограничительных мер негативное воздействие ощутят на себе не только представители руководства страны, но и российские граждане.