Четыре россиянки рассказали, как переживают карантин в Европе

Москва, 26 мая. Четыре россиянки, которые сейчас живут в Германии, Франции, Испании и Австрии, рассказали, как пережили со своими семьями карантин в Европе.

По словам Анны, которая уже более 10 лет живет в Австрии, в стране еще 2 мая начали работу магазины и салоны красоты, а в конце месяца должны открыться отели. Несмотря на это, жизнь австрийцев не похожа на прежнюю: сохраняется ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

В разгар пандемии Анна работала преимущественно из дома. Как и у других австрийцев, у нее была возможность ездить за покупками, гулять на природе и передвигаться по окрестностям. Проблемой стало то, что женщина трудится в компании, занимающейся продвижением в туристической сфере, которая попала под удар из-за кризиса.

Однако самым сложным для россиянки оказалось то, что она не может приехать на родину и увидеться с родными.

Живущая уже три года в Испании Алиса рассказала, что в стране выход из режима ограничений разбили на несколько этапов. С 4 мая взрослым разрешили с 7 до 10 часов заниматься индивидуальными видами спорта на свежем воздухе с соблюдением дистанции в радиусе километра от дома, а с 10 до 19 часов позволили гулять с детьми до 13 лет.

Кроме того, в стране начали открывать оптики и парикмахерские, а заведения общепита начали работать на вынос. Проезд в общественном транспорте разрешен только в масках, их бесплатно дают в метро и на вокзалах.

Во время карантина женщина с семьей провела дома полтора месяца. Она потеряла работу, так как была администратором на полставки в салоне красоты. Сложнее всего ей было привыкнуть к отсутствию свободы передвижения. Полицейские патрули регулярно ездили по улицам и напоминали жителям о штрафах, которые начинались от 600 евро.

Бывшая россиянка отметила, что карантин в Испании планируют снять только к концу июня, но это не означает, что власти откроют и международные перелеты.

Екатерина, которая с 2009 года живет в Париже, рассказала, что снимать карантин во Франции постепенно начали в середине мая. Большую часть времени она пока проводит дома с мужем, тремя детьми и своей мамой, которая приехала на это непростое время.

По словам россиянки, для многих французов ограничения стали тяжелым испытанием, поскольку они не привыкли проводить много времени со своими детьми. Декретный отпуск в стране длится всего 3 месяца, а потом детей отдают в ясли. Кроме того, граждане Франции соскучились по кафе и ресторанам.

Четвертая россиянка, Юлия, уже шесть лет живет в Берлине. Она отметила, что к карантину вся ее семья отнеслась очень серьезно, даже более ответственно, чем сами немцы. Еще в начале марта ее муж перешел на удаленную работу, младшую дочь забрали из детского сада, а с 16 марта и старшая дочь, школьница, начала учиться дистанционно.

Семейные прогулки случались или рано утром, или поздно вечером. Походы в магазины начались только в начале мая, до этого продукты заказывали исключительно онлайн.

По словам Юлии, в Берлине, несмотря на карантин, население чувствовало себя довольно расслабленно, на улицах всегда было много людей, которые зачастую не соблюдали дистанцию и были без масок. Россиянка полагает, что в новом режиме предстоит жить минимум год. Она рассчитывает на некоторые послабления, но в этом году никаких поездок и массовых развлечений с семьей не планирует.