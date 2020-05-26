Более 200 случаев коронавируса выявили в Ростовской области за сутки

Ростов-на-Дону, 26 мая. Коронавирус подтвердился еще у 203 жителей Ростовской области, сообщили в информационном центре по коронавирусу.

Общее число пациентов с коронавирусом составило 3930 человек. Коэффициент распространения COVID-19 находится на уровне 1,57.

По мнению эпидемиологов, ситуация с вирусом в России начала улучшаться. Сейчас очень важно сохранить положительную динамику.

В регионах постепенно начинают снимать ограничения. Например, РЖД возвращает отмененные ранее рейсы скоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом.

Наметилось оживление в туристической отрасли. Ряд компаний начнут отправлять туристов в Сочи уже с 15 июня. Предполагается, что наибольший спрос на туры в теплые регионы РФ (Крым, Краснодарский край) выпадет на июль-август.

Власти просят провести это лето на курортах в России. По словам премьера Михаила Мишустина, необходимо исключить риски повторного завоза коронавируса в страну.