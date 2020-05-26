Дочь Успенского попросила не вручать премию имени ее отца

Москва, 26 мая. Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна считает, что ее отец недостоин, чтобы новая литературная премия носила его имя.

По ее словам, Татьяна Успенская призналась: она категорически против присвоения престижной премии имени ее знаменитого отца. Как пишет издание Sobesednik.ru, она написала открытое письмо, где заявила, что ее отец был тираном.

«Человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье», — написала она.

Напомним, классик детской литературы Эдуард Успенский оставил после себя не только немалое литературное наследие, но и огромное наследство, которое перешло его вдове Елене Успенской.

Ранее сообщалось, что Госдума осенью обсудит способы увековечить память Эдуарда Успенского.

О смерти писателя Эдуарда Успенского стало известно 14 августа 2018 года. Он скончался в возрасте 80 лет. Сообщается, что причиной стала продолжительная болезнь.

Произведения для детей Эдуард Успенский начал писать с 1960 года, его первая книга — сборник стихотворений «Смешной слоненок». Он также прославился как автор сценариев к мультфильмам. Популярные персонажи, придуманные Успенским, — Крокодил Гена, Чебурашка, Дядя Федор, Кот Матроскин, почтальон Печкин, пес Шарик.

В 2010 году Эдуард Николаевич стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе». Произведения писателя переведены на 25 языков.