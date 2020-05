Почему украинские СМИ в «Яндексе» рассказывают об «оккупации» Крыма

Информационная война, целью которой является Россия, ведется самыми различными способами. Фейковые публикации, сознательное искажение фактов, умалчивание о важных моментах, касающихся того или иного события, — все эти приемы давно стали привычным фоном информационных «боевых действий» против нашей страны.

Один из важнейших методов этой информвойны касается использования противниками брешей в автоматизированных системах поиска информации в Сети. Зачастую алгоритмы интернет-поисковиков просто не в состоянии оценить степень правдивости попадающих в их внимание материалов и лишь проверяют их соответствие весьма формальным правилам.

Это сложная проблема: без автоматизированных систем поиска и каталогизации информации невозможно представить себе работу в современном информационном пространстве. Однако существующие системы не всегда справляются с фильтрацией фейков, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Поиск по ключевым словам — одна из самых распространенных практик во Всемирной сети. Обычный запрос редко включает в себя полное описание происходящего события: как правило, мы ищем нужную информацию по отдельным словам или коротким фразам. Например, мы можем забить поисковый запрос «Донбасс Россия» и... увидеть весьма типичную выдачу российского поисковика «Яндекс»:

На первой странице выдачи его сервиса «Яндекс.Новости» мы не видим, собственно, никаких заслуживающих внимания новостей, объединяющих РФ и народные республики Донбасса: о выдаче ли паспортов жителям ДНР и ЛНР или о позиции Москвы в вопросе исполнения Минских соглашений.

Вместо этого выдача предлагает ознакомиться, причем сразу в трех вариантах, с сюжетом об «оккупации» Донбасса и якобы имевших там место «хищениях» угля. То есть, по сути, с фальшивым информационным вбросом со стороны киевских пропагандистов. Причем наименование новостного сюжета еще и переформулировано роботом с употреблением слова «оккупация».

Попробуем вбить тот же запрос иначе, войдя в аккаунт «Яндекса»... Увы, результат еще фантасмагоричнее: оказывается, в Донбассе орудуют некие «войска России»! Во всяком случае, такое представление о реальности у киевского СМИ.

Вобьем теперь для примера другую фразу — «власти занижают». Чего вы ждали бы первым сюжетом в ответе робота?

Вряд ли вот это:

И опять по непонятной причине в выдаче российской поисковой системы на первом месте красуется сюжет украинских СМИ об «оккупации» — на этот раз российского Крыма. Неужели киевские пропагандисты нашли волшебную палочку, которой они заставляют роботов нашего поисковика раз за разом выводить их на первые строчки поисковых выдач?

Иностранные фейки о том, как наша страна якобы не справляется с коронавирусной заразой, «власти скрывают», а люди «вымирают целыми районами», вообще превратились в отдельное направление антироссийской пропаганды последних недель. В мировых столицах, включая Киев, отказываются принимать реальность, как она есть, и соглашаться с тем, что в России — в разы меньше умерших от COVID-19, чем в «цивилизованном мире». Поэтому и идут согласованные вбросы в глобальных СМИ о «тысячах неучтенных жертвах коронавируса» в наших городах и селах.

Совсем недавно англоязычные The New York Times и Financial Times запустили волну фальшивок о якобы занижении смертности от SARS-CoV-2 в России на 70–80% по сравнению с официальными данными. Их вбросы перепечатали многие издания поменьше, включая оппозиционную прессу в нашей стране и, конечно, украинские СМИ.

А буквально на днях Госдеп США объявил грант на 250 тысяч долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». То есть результат заказанного Вашингтоном «расследования» уже «немного предсказуем». Стоит ли удивляться, что многие СМИ в России и мире тут же бросились лепить «разоблачения» в надежде на американские дензнаки?

Но вернемся к уже опубликованным украинским фейкам. Вновь не будем упоминать ни Украину, ни тем паче Россию, а напишем просто — «пытки боевики». Ну, мало ли где в мире сейчас идут боевые действия с участием головорезов... Увы, робот вновь предлагает ознакомиться с сюжетом из Донбасса. Причем, что интересно, не только в украинской трактовке событий, но и на украинском языке, хотя запрос был написан по-русски:

Обратим внимание: ряд ссылок на украинские статьи в сюжетах «Яндекс.Новостей» ведут на сайты, запрещенные в России за разжигание межнациональной ненависти, безудержную антироссийскую пропаганду и топорные фейки. Попробуйте открыть, скажем, статью издания «Обозреватель» про «войска России» или новость с сайта ZIK про «властей оккупированного Крыма» — скорее всего, вас ждет страница блокировки. Однако в поисковой выдаче они стоят как ни в чем не бывало...

Правда — на нашей стороне

Понятно, что роботизированные системы поиска информации еще не доросли до разумного уровня, который позволил бы им самостоятельно проводить проверку поступающей «на вход» новостной информации. «Девятый вал» фейков, который порождают формально русскоязычные СМИ Украины, заполонившие Рунет, иногда бывает сложно отделить от правдивой информации — ведь, как ни крути, те же издания доносят до нас и актуальную украинскую повестку, пусть и в столь же искаженной форме.

Есть ли рецепт, как оградиться от этого лживого потока информации со стороны масс-медиа соседнего государства?

По мнению политолога Сергея Маркова, рассматривать украинскую информационную войну против России можно только в виде неотъемлемой части глобальной американской информационной войны, ведущейся против нашей страны.

«Украина является просто оккупированной Штатами страной. Часть людей находятся там от безысходности, многие вынуждены сотрудничать с полицейским киевским режимом. Что делать? Работать с поисковиком так, чтобы он не выталкивал на поверхность запрещенные сайты. Все законы для регулирования Интернета у нас есть. Нужны реальные практические политические действия во исполнение этих законов», — заявил политолог в интервью ФАН.

Похожее мнение высказал и депутат Государственной думы Алексей Чепа. По мнению депутата, такое странное поведение роботов поисковых систем является «недосмотром» со стороны наших интернет-разработчиков. Страницы с фейковыми новостями и фальшивым, а то и противозаконным содержанием надо просто блокировать, а постоянно размещающие их сайты — убирать из выдачи поисковиков, в полном соответствии с текущим российским законодательством в этой сфере, убежден парламентарий.

Напомним, российские правовые нормы позволяют легко блокировать такого рода сайты в первую очередь на уровне поисковых систем — и эта деятельность производится тем же поисковиком «Яндекса» регулярно. Как мы уже убедились, вы не сможете просмотреть через его стандартные средства, включая «сохраненные копии», содержимое заблокированных в в РФ сайтов или отдельных страниц.

«Надо удалять эти сайты. Что касается ответных действий России, то наши меры должны быть только такими — мы должны писать правду. Других ответных мер быть не может. Правда на нашей стороне. «Симметричными» ответными мерами на украинские фейки было бы наши вбросы. Но мы не распространяли и не распространяем ложь. Мы говорим только правду», — подчеркнул депутат в комментарии ФАН.

Очевидно, борьба с фейками должна носить комплексный характер. Необходимо, видимо, пересмотреть механизмы обратной связи с разработчиками и владельцами поисковых систем, чтобы совместно с ними оценивать правдивость и соответствие российскому законодательству той или иной новостной информации.

Скажем, зарубежные или российские СМИ, которые постоянно допускают фейковые новости на свои сайт или нарушают те или иные положение законов РФ, могли бы сначала попадать в специальные «черные листы», снижающие их вес в выдаче. В случае же систематических нарушений такие масс-медиа можно просто блокировать в поисковиках, оставляя доступ лишь к их заглавным страницам, если кто-то захочет сам копаться в информационных помойках.

ФАН обратился к руководству поисковой системы «Яндекс» с просьбой разъяснить странности в поведении их поисковых роботов и предложили включиться в процесс обсуждения этой проблематики. Мы уверены, что в руководстве ведущего российского поисковика осознают всю опасность сложившейся ситуации и уделят этой проблеме максимум внимания.

Добавим, что такой общественный механизм вполне допустим в демократическом обществе, которым является Россия. В нашей стране, в отличие от Украины, не производятся тотальные запреты, например, социальных сетей по политическим мотивам.

С другой стороны, будущему механизму блокировок со стороны поисковых систем вряд ли удастся перещеголять действия американских IT-гигантов Google, Facebook или Twitter, которые за последние годы неоднократно удаляли российских пользователей и целые СМИ, включая Федеральное агентство новостей, из своих поисковых выдач, мотивируя эти действия якобы борьбой с фейками.