Сенатор Морозов ответил болгарскому журналисту, обвинившему РФ в «присвоении» кириллицы

Никто и никогда в России не противопоставлял славянский народ друг другу. Кириллица принадлежит всем славянам. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

«Игнорирование»

Болгарский журналист и писатель Огнян Стамболиев обвинил Россию в «игнорировании» роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы. По его мнению, выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, которая приурочена ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает «факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении».

«Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием...» — заявил Стамболиев.

Он считает, что в России «вместо того, чтобы благодарить» болгар, якобы скрывают и даже полностью отрицают их роль и значение в крещении Руси и создании ее литературы.

«Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой», — заключил журналист.

Информационная война

Олег Морозов назвал странным заявление болгарского писателя. Все славянские народы должны почитать Кирилла и Мефодия, саму историю формирования письменности, а не делить ее на русскую или болгарскую.

«Мы отмечаем этот день как дату, посвященную славянской письменности и истории. Никто и никогда в России не противопоставлял славянский народ друг другу. Поэтому делить письменность на русскую или болгарскую — это абсолютно неправомерно. Именно потому, что мы говорим исключительно о славянской письменности, которая включает все народы, включая болгарский и русский», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, то, чем занимается болгарский писатель, — непродуктивно. Подобные действия раскалывают славянский народ, учитывая многовековые братские и дружеские отношения.

«Хочет он или не хочет, когда этот писатель так ставит проблему, разделяя болгарский и русский народ, пытается приватизировать исторические даты и личности, — это работает на раскол. Если это работает на раскол, то надо задавать вопрос — а, собственно, кому это выгодно? Понятно, что это невыгодно ни нам, ни в исторической перспективе болгарскому народу. Но вот тем, кто хочет нас всех ослабить, сделать нас задворками Европы, доказать какую-то нашу «историческую ущербность» — им такая «дискуссия» очень выгодна. Она раскалывает, деформирует наше историческое сознание, отношения. Она работает на забвение того, что русский народ понес колоссальные жертвы в поддержке своих болгарских братьев и борьбе с Османской империей и в других исторических эпизодах», — добавил Олег Морозов.

Сенатор согласился с тем, что с такой позиции это заявление можно рассматривать как часть информационной войны, развязанной против России.

В РФ и во многих странах мира 24 мая ежегодно отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.