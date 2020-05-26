Горюющий пес в США охранял тело погибшей в ДТП сестры

Вашингтон, 26 мая. Уличный пес охранял тело погибшей под колесами автомобиля сестры в американском штате Техас, пишет издание The Mirror.

ДТП произошло 22 мая на сельской дороге. Специалисты по спасению животных приехали забрать тело собаки. Рядом они увидели горюющего пса, который не хотел уходить.

Собака не позволяла людям трогать его сестру. По словам одного из сотрудников, животное находилось в шоковом состоянии. Его было не так-то просто сдвинуть с места.

«Он все еще не понимает, что произошло», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты забрали пса с собой, дали ему свежую воду и накормили. За проявленное мужество пса назвали Хранителем.

Ветеринары считают, что животному не более года, это помесь леопардовой собаки Катахулы. Сейчас пес находится на передержке. Если хозяева не заявят о себе, Хранителя отдадут другим людям.

Необычное поведение в отношении погибших родственников проявляют не только собаки. Ранее на Шри-Ланке слоненок несколько суток не отходил от матери, которая не подавала признаков жизни. Такие примеры верности часто встречаются в животном мире.