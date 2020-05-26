Глава Минкомсвязи объяснил, что будет с данными россиян после отмены цифровых пропусков

Москва, 26 мая. Все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в российских регионах, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

«Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — объяснил министр.

В конце апреля стало известно, что цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России. Многие субъекты подали заявки на введение у себя пропускной системы в связи с ужесточением ограничительных мер из-за пандемии.

Раньше других такую систему опробовала Москва, где цифровые пропуски начали действовать с 15 апреля. Мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить эту практику на всю страну.