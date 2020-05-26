Друзья Началовой подозревают, что последний роман певицы был продуманным пиар-проектом

Москва, 26 мая. Последний роман скончавшейся певицы Юлии Началовой с судьей Вячеславом Кудрей мог быть продуманным пиар-проектом. Такое подозрение высказывают друзья исполнительницы.

Впервые пара появилась на публике в июне 2018 года за кулисами премии «МУЗ ТВ» в «Олимпийском». Затем Началова и Кудря вместе приходили на все светские мероприятия и не скрывали отношения.

Более того, певица с удовольствием рассказывала о романе и не исключала, что скоро влюбленность перерастет в нечто большее. Сам Кудря тоже не старался ускользнуть от вспышек камер, но, как отмечает «Дни.ру», исчез из поля зрения прессы после смерти Началовой.

Нижегородский судья был на похоронах, но пытался не привлекать к себе внимания. А затем отказывался давать интервью и принимать участие в телешоу.

Странное поведение Кудри вызвало волну слухов, о том, что его отношения с певицей были всего лишь ширмой. В том числе оказалось, что во время тяжбы Началовой с бывшим мужем Александром Фроловым дело из Москвы по просьбе артистки передали на рассмотрение в Нижний Новгород, где шансы на победу из-за избранника были выше. Певице даже пришлось сделать временную прописку в этом городе, чтобы слушания состоялись именно там.

Теперь друзья и знакомые Началовой считают, что любви в этих отношениях не было, а певица всего лишь пыталась пиариться и использовать мужчину в своих целях. Поскольку в СМИ больше появлялось сообщений не о ее творчестве, а о болезнях и романах.

Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет после того, как у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце. Похороны исполнительницы прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также коллеги.

Накануне стало известно, что на могиле певицы появился памятник из черного гранита. На нем можно увидеть жизнерадостную фотографию Началовой, скоропостижная смерть которой стала для многих ударом.