Израильские ученые рассказали, что видят пережившие клиническую смерть пациенты

Москва, 26 мая. Ученые из Израиля проанализировали рассказы людей, переживших клиническую смерть. По их словам, многие, находясь на грани жизни и смерти, сталкивались с «феноменом застывшего времени».

Как уточнили исследователи, пациенты, пережившие клиническую смерть, рассказывали, что время для них замедлялось. При этом они успевали вспомнить весь свой жизненный путь за одну секунду. Как объяснили эксперты, это может быть связано с колоссальным выбросом адреналина в критических ситуациях.

По данным издания «Дни 24», кроме того, были и рассказы о «переселении» в других людей. Добровольцы объясняли, что чувствуют чужие эмоции. По мнению экспертов, этот феномен связан с префронтальной корой, височной и теменной долями мозга, которые отвечают за эмоции и воспоминания.

Ранее житель штата Техас, переживший в 17-летнем возрасте клиническую смерть, рассказал, что собой представляет тот свет. Размышлениями на тему некто по имени Дуглас поделился с репортером издания Daily Express, уточнив, что чуть не умер, смешав сильнодействующие препараты от бессонницы с алкоголем. В итоге, организм на тот момент юноши не выдержал, и его сердце перестало биться на несколько минут. Как выяснилось позднее, медики успели вовремя и реанимировали американца.

По словам Дугласа, во время клинической смерти перед его взором промелькнула вся его недолгая жизнь, после чего молодой человек «начал движение» по темному туннелю с ярким светом в конце.

По словам мужчины, достигнув конца туннеля, он встретил образ Иисуса Христа, который сказал ему, что время Дугласа отправиться на тот свет еще не пришло — для этого надо «измениться».