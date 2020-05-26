ЛНА заманила боевиков ПНС на неудачные позиции, передислоцировав свои силы

Триполи, 26 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отказывается от вмешательства в дела Ливии, продолжая отправлять туда террористов. Подробности рассказал генерал-майор Ахмад Мисмари, сообщает канал Sky News Arabia.

По словам официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА), Анкара поддерживает группировки, которые лояльны режиму Файеза Сарраджа, главаря боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Турецкие вербовщики продолжают привлекать террористов для сражений в Ливии, в том числе из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ), что в значительной степени сказывается на безопасности не только в самой Ливии, но и во всех странах региона.

ЛНА провела передислокацию сил, в некоторых районах войска отступили вглубь линии фронта, реализовав тактический план командования. Подчеркивается, что эти маневры позволили вынудить противника занять менее выгодные позиции, облегчив нанесение удара по ним.

Боевики ПНС отказываются следовать призывам к перемирию: договоренности о прекращении боевых действий они используют для аккумуляции сил для новых нападений, одновременно с этим проводя кампанию по дезинформации в СМИ.

Мисмари отметил, что армия Хафтара заняла стратегически важные локации на направлении Аль-Хира, продвинувшись вглубь, примерно в 40 км от Триполи. Эти районы находились под оккупацией группировок, в основном состоящих из чадских боевиков, которые, как известно, подчиняются генерал-майору Усаме Джувейли, начальнику оперативного штаба ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.